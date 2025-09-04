このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第112回

VENEX「コンフォートポンチ ハーフセットアップ」

着るだけ疲労回復ウェアはオジサンを救うのか？ 3日着用レビューの結果は・・・

2025年09月04日 18時15分更新

文● ドリまつ／ASCII　編集⚫︎ASCII

　パソコンデスクとかに1日かじりついて、肩こりや眼精疲労が治らない。そんなふうに感じている人もいるのでは？　睡眠や休息を意識していても、翌朝スッキリと起きられない……。そんな経験が続くと、疲労はどんどん蓄積してしまいます。

　そんな中、編集部スピーディー末岡が見つけてきたのがこの製品。VENEXのリカバリーウェア「コンフォートポンチ ハーフセットアップ」です。独自の特殊繊維を使うことで、ただ着ているだけで身体を回復する効果が期待できるとのこと。本当かなぁと思う人も多いかもしれません。というわけで、実際に試してみました。

　疲労回復の効果があるかはさておき、リラックスできるんは事実とのこと。ます。着心地も抜群で、逆に家にいる時間が心地よくなりすぎて眠くなるほどです。部屋にいるときはずっと着ていたくなるほどの快適さ。部屋着以上、医療ウェア未満の存在として、生活の質を大きく底上げしてくれるでしょう。まさに“着るだけリカバリー”を実現する一着です。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

コンフォートポンチ ハーフセットアップのメリットと注意点

コンフォートポンチ ハーフセットアップを購入する3つのメリット
1）着心地抜群の特殊繊維
2）デザインの選択肢が豊富
3）洗濯にも対応

購入時に注意したい2つのポイント
1）リラックス効果が強すぎるかも
2）セットアップでのみ販売

まとめ
詳細スペック情報

