万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第113回
GRAPHT「THE SHOOTER – Gaming Monitor 27”」
憧れの“プロ級スペック”ゲーミングモニター、買っちゃいました。320Hzヌルヌル画面で、目が喜んじゃうよ〜
2026年08月02日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
ゲーミングモニターの価格はさまざま。スペックもさまざまです。
基本的には、価格帯が上がるほどスペックも向上する傾向にあり、高いモニターはそれなりに高い性能を持っているものです。
無限にお金をかけるわけにもいかないけど、ゲームを趣味にするなら、高いリフレッシュレートや、発色の綺麗さは追求したい。中でも、プレイの快適さに、かなり直接的に関係するリフレッシュレートの高さにはこだわりたいところ。
……予算が許す限りは。
GRAPHT「THE SHOOTER - Gaming Monitor 27”」は、いま買える現行ゲーミングモニターの中でも、かなりいい選択肢だと思っています。自分で選んでおいて、手前味噌のようですが。
どこがいいかって、WQHD解像度の27インチで、リフレッシュレートが320Hz駆動という、プロの大会でもよく使われるレベルのスペックを、比較的買いやすい価格で実現しているってことなんです。
よりハイスペックなモデルを求めると、4K解像度とか、サイズがもっと大きいとか、湾曲していて、没入感が高い……などなど、いろいろと魅力的なモニターは、あります。
そういったモデルは魅力的。でも、私はこれがいいんです。
なんていうか、すごく派手な特徴を持つ製品っていうことじゃないのに、すべてが整っていて、使っていて心地よい。320Hzという“プロレベルな”ヌルヌル動くグラフィックで、目が喜んじゃう感じ、ゲーマーの皆さんには、ぜひとも体験してほしいです。
特に、120Hzなどからの乗り換えだと、「うわ〜、目が喜んでるわ〜！」って、実感できますよ。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がGRAPHTのTHE SHOOTER - Gaming Monitor 27”を推す3つの理由
1）27型・WQHD・320Hzを絶妙なバランスで実現。ゲームも普段使いも快適
2）残像だけに働きかける「MPCS TECHで高速な映像でも残像を抑え、見やすさを向上
3）1152ゾーンMini LEDとHDR 1000が生み出す圧倒的な映像美
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