『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

ゲーミングモニターの価格はさまざま。スペックもさまざまです。

基本的には、価格帯が上がるほどスペックも向上する傾向にあり、高いモニターはそれなりに高い性能を持っているものです。

無限にお金をかけるわけにもいかないけど、ゲームを趣味にするなら、高いリフレッシュレートや、発色の綺麗さは追求したい。中でも、プレイの快適さに、かなり直接的に関係するリフレッシュレートの高さにはこだわりたいところ。

……予算が許す限りは。

GRAPHT「THE SHOOTER - Gaming Monitor 27”」は、いま買える現行ゲーミングモニターの中でも、かなりいい選択肢だと思っています。自分で選んでおいて、手前味噌のようですが。

どこがいいかって、WQHD解像度の27インチで、リフレッシュレートが320Hz駆動という、プロの大会でもよく使われるレベルのスペックを、比較的買いやすい価格で実現しているってことなんです。

よりハイスペックなモデルを求めると、4K解像度とか、サイズがもっと大きいとか、湾曲していて、没入感が高い……などなど、いろいろと魅力的なモニターは、あります。

そういったモデルは魅力的。でも、私はこれがいいんです。

なんていうか、すごく派手な特徴を持つ製品っていうことじゃないのに、すべてが整っていて、使っていて心地よい。320Hzという“プロレベルな”ヌルヌル動くグラフィックで、目が喜んじゃう感じ、ゲーマーの皆さんには、ぜひとも体験してほしいです。

特に、120Hzなどからの乗り換えだと、「うわ〜、目が喜んでるわ〜！」って、実感できますよ。