「ブランカちゃん人形 ブルブルボルレッチ」ゲームで凝った体をエレクトリックサンダーで優しくほぐす

ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。

そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！

この記事では、その中から編集部員が毎日のように使っているミズノのエクササイズボール「ブランカちゃん人形 ブルブルボルレッチ」をご紹介します！

可愛すぎて癒やされる……！ ゲームの合間に体をほぐせるブランカちゃん

スト6のブランカちゃんが、まさかのボディケアグッズになって登場しました！デスクに置いておくだけでも可愛いのに、実はブルブル震えて体をほぐしてくれるっていう、ファンにはたまらない癒やしアイテムなんです。

ポイント①：ゲームの合間にサッとリフレッシュ

肩や腰など、疲れたところに当てるだけでブルブル震えて心地よく刺激してくれるんです！長時間のランクマッチで凝り固まった体を、ブランカちゃんが優しく癒やしてくれますよ。

ポイント②：飾っておくだけで笑顔になれる可愛さ

ただのケアグッズじゃない、ぬいぐるみとしてのクオリティが高いんです！デスクや棚にちょこんと座らせておくだけで、スト6ファンなら見るたびに元気がもらえちゃいますよね。

ポイント③：ネタにもなるし、実はしっかり実用的

友達が遊びに来たときの話題作りにも最高ですし、使えばしっかりリフレッシュできる本格派。遊び心と実用性を兼ね備えた、まさにゲーマーのための最高なアイテムなんです！

7月4日（土）は秋葉原に！

ブランカちゃん人形 ブルブルボルレッチの実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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