万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第111回
Anker「Soundcore Liberty 5 Pro Max」
アンカーの新作イヤホンは「うるさい駅でもフツーに通話できる」って、マジ？──Soundcore Liberty 5 Pro Max
2026年07月31日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを熱く紹介していくレビュー企画です！
ガタゴトと激しい音が響く駅のホームや、ゴミゴミした街角で大事な電話。「すみません、今ちょっと外でうるさくて……！」なんて伝えて、焦って電話をかけ直した経験、ありませんか？
はたまた、会議のたびにボイスレコーダーを取り出して録音し、後から何時間も音声を聞き返す不毛な時間……。
ああ、充電ケース単体で録音できて、AI文字起こし・要約まで一気に行える完全無欠なワイヤレスイヤホンないかなぁ……。
あります！
ていうか、つい最近、あのAnkerから発売されたばかりです！
Soundcore Liberty 5 Pro Maxは、普段のリスニング体験を超えて「ビジネスと会話の質」をぐっと引き上げてくれるワイヤレスイヤホンです。
一見するとスマートでコンパクトですが、独自開発のAIチップ「Thus」による高度な音声処理と、充電ケースに組み込まれたAIボイスレコーダー機能がとにかく秀逸！
骨伝導センサーと計8基のマイクによるクリアな通話とAIボイスレコーダー機能の力で、日々の仕事や雑務を劇的にラクにしてくれる、世のビジネスパーソンにとって非常に魅力的なワイヤレスイヤホンなのです！
【目次】これが私的My推しガジェット
私がSoundcore Liberty 5 Pro Maxを推す3つの理由
1）ケースがAIボイスレコーダーに。録音、要約、文字起こしがこれ1台で！
2）ウルトラノイズキャンセリング4.0×8マイク＋骨伝導センサーで騒音下でも声が超クリア！
3）最大3台のマルチポイント接続！ PC・スマホ・タブレットをストレスフリーで行き来
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