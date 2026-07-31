『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを熱く紹介していくレビュー企画です！

ガタゴトと激しい音が響く駅のホームや、ゴミゴミした街角で大事な電話。「すみません、今ちょっと外でうるさくて……！」なんて伝えて、焦って電話をかけ直した経験、ありませんか？



はたまた、会議のたびにボイスレコーダーを取り出して録音し、後から何時間も音声を聞き返す不毛な時間……。



ああ、充電ケース単体で録音できて、AI文字起こし・要約まで一気に行える完全無欠なワイヤレスイヤホンないかなぁ……。

あります！

ていうか、つい最近、あのAnkerから発売されたばかりです！

Soundcore Liberty 5 Pro Maxは、普段のリスニング体験を超えて「ビジネスと会話の質」をぐっと引き上げてくれるワイヤレスイヤホンです。



一見するとスマートでコンパクトですが、独自開発のAIチップ「Thus」による高度な音声処理と、充電ケースに組み込まれたAIボイスレコーダー機能がとにかく秀逸！



骨伝導センサーと計8基のマイクによるクリアな通話とAIボイスレコーダー機能の力で、日々の仕事や雑務を劇的にラクにしてくれる、世のビジネスパーソンにとって非常に魅力的なワイヤレスイヤホンなのです！