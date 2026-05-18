『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

休日は起きたらすぐゲームしたい。そして眠くなったら寝たい。目が覚めたらまたゲーム。休日をこんな感じで過ごしたいと思っているゲーマーは私だけではないはず。まあ、私クラスになると、ゲームをするためにベッドから起き上がってデスクに向かうのすら面倒くさいのです。ベッドでただ「ゲームしたいなぁ」と思いながらYouTubeを見ていて、気付いたら夕方になっていた……そんな日も多々あります。

しかし、そんなホントはゲームしたいのにYouTubeを見て過ぎていく休日を終わらせてくれる製品があります。それがBauhutte（バウヒュッテ）の「電動ゲーミングベッド2」です！

休日はダラダラして過ごす──この点はゆずれません。問題はベッドから起き出さずにいかにゲームをプレイするか、です。本製品は、起きたら電動リクライニングを起動して、ベッドにいながらにしてゲームプレイ、疲れたら倒して寝る。そんな“究極のエコシステム”を実現してくれる製品なのです！

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