万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第112回
FLYDIGI ／SCYTHE「B9X」
このスマホクーラー、めっちゃ賢い。ただ冷やすんじゃない、勝手に“最適な冷やし方”をしてくれるんだ！
2026年08月01日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
スマホが熱い！！ 外も暑いけど私のスマホも熱いです！！
スマホゲームのクオリティが年々上がり、据え置き機のような美麗なグラフィックを楽しめるようになっている昨今ですが、それに伴って、スマホでゲームをプレイしていると、本体がめちゃ熱くなることが増えました。
そこで今回は、私が前々から気になっていたスマホクーラーを試してみることに。メーカーさんにお願いして、熱いスマホをしっかり冷やしてくれると噂のスマホクーラー、FLYDIGI／SCYTHEの「B9X」をお借りして、試してみました。
そもそもみなさんが一番気になるのって、スマホクーラーって本当に必要なの？ 効果あるの？ ってところだと思います。
結論から言えば、スマホクーラーがあるのとないのとでは、ゲームの快適さにかなりの差が出るということが実感できました。
スマホは熱を持つと、本体のダメージを防ぐために自動的に処理能力を落とす仕組みになっているものがほとんどです。スマホクーラーを装着することで、この厄介な処理落ちを防ぎ、常に良いパフォーマンスでゲームをプレイし続けられます。
また、本体を適切に冷やすことで、バッテリー寿命を延ばし、劣化を遅らせることにもつながるといわれていますから、メリットはゲームを快適に遊べるだけにとどまりません。
「熱で画面がカクつくから……」と画質を下げたり、保冷剤を当てて水滴が付かないか不安になったりしていたあの頃のストレスが嘘のように吹き飛ぶスマホクーラー「B9X」ですが、冷却性能の高さはもちろん、ただ力技で冷やすのではなく、自動的に最適な冷やし方をしてくれる賢さも持ったデバイスになっています。
激しいレイド戦の最中、急に画面がカクつき始めて泣く泣くリタイアした経験、誰しも一度はあると思います。私も調子がいいときに限って、熱くなった端末が処理能力を絞り始めてしまい、何度悔し涙で枕を濡らしたことか。そんな「熱」という見えないもう一人の敵を、B9Xがいかにしてねじ伏せていくのか。ただ冷やすだけではない、この小さなデバイスに秘められたその仕組みに迫ります。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がB9Xを推す3つの理由
1）30Wペルチェの強力な冷却
2）結露を防ぐスマートな制御
3）直感操作でモード切替やLED制御
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