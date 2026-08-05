万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第116回
ハーマンインターナショナル「JBL EasySing Mics」
俺の家、カラオケ天国。ボーカルを消せるスピーカーと高音質マイクが楽しすぎて、家で永久に歌ってます
2026年08月05日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
最初に試したのは、高校時代からずっと聴いているバンドの曲でした。イントロが流れ、いつもなら鼻歌を合わせるボーカルがすっと後ろに引く。鳴り響く演奏に乗っているのは僕の声だけ。まるで自分がステージに立って、大好きだったあのバンドを従えて歌っているみたいな感覚に鳥肌が立ちました。
カラオケボックスの２時間3000円を、僕は長いこと当たり前だと思っていましたが、今回ご紹介するこのガジェット「JBL EasySing Mics」を使ったとき、思ったんです。
「家でカラオケするの、めっちゃ楽しい！」って。
いや、友達と大勢で行くカラオケボックスは楽しいです。気兼ねなく大声を出して騒げるあの空間。ただ、こいつを使ったカラオケは、ちょっと違うんです。
JBL EasySing Micsは、普段聴いている原曲のボーカル音声をワンボタンで消し去り、その場でカラオケトラックに変えてしまう強力な機能と高音質マイクが一体となった、最高の自宅カラオケシステムなのです。
スマホやストリーミングサービスで聴いているお気に入りの曲が、ボタンひとつで瞬時にカラオケ音源へと早変わりする圧巻の技術。インスト音源が用意されていない曲や、マイナーな洋楽も、配信年の古い曲も関係ありません。コアな洋楽ファンや、カラオケボックスで配信されるにはまだまだニッチな地下アイドルの楽曲でも、自宅で思う存分歌い上げられてしまう、夢のマイクシステムです！
ほぼどんな曲でもボーカルを分離してカラオケにできるとんでもマイク。それがハーマンインターナショナルの「JBL EasySing Mics」です。
このマイクを握って大音量で歌い始めてみると、これが楽しすぎる！ 好きなアーティストのオリジナル音源でそのまま歌え、時間を忘れて家で歌い続けてしまう中毒性があります。もちろん、友達と一緒にカラオケボックスで騒ぐのは楽しい。でも、もう練習のために一人でわざわざ外に出てカラオケボックスに行く必要はないかもしれない。このJBLのスピーカーと組み合わせた、魔法のような音響システムが、僕の家をカラオケ天国に変えてくれました。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がJBL EasySing Micsを推す3つの理由
1）ボタンひとつでボーカルをオフ！ どんな曲もカラオケ化
2）専用ドングルで瞬時に簡単接続
3）本格エコーと声の補正機能
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