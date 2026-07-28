めっちゃカメレオンVRは偽物、買っちゃダメ というかめっちゃ酔いそう
インディーゲーム開発者のLEMORION（レモリオン）氏は7月27日、VR向けのストアmeta questで予約受付中となっている「Meccha Chameleon VR」という作品について、非正規品のため買わないよう注意喚起した。
《めっちゃカメレオン》— LEMORION🌌レモリオン (@lemorion1224) July 27, 2026
現在、meta questに｢Meccha Chameleon VR｣という商品が予約販売中ですが、制作許可は一切出していません。
現在削除申請を行っていますので購入しないようお願いします。
非正規品で発生した金銭トラブルの対応は一切受け付けません。
現在PC版のみ販売中です。
「めっちゃカメレオン」はSteamで販売中の擬態かくれんぼゲーム。ただ隠れるだけでなく、身体にお絵かきして周囲の環境に溶け込むゲーム性で大ヒットし、発売から1ヵ月を待たずして1500万本を売り上げている。
そんな一躍“時の人”となった作品だけに、便乗する作品が現れるのは必然と言えるだろう。今回のVRもその1つで、公式がきっぱりと「製作許可は一切出していません」と断言。うっかり買わないよう注意してもらいたい。
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