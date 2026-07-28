めっちゃカメレオンVRは偽物、買っちゃダメ　というかめっちゃ酔いそう

文●Zenon／ASCII

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ストアページより。VRでやったらめっちゃ酔いそう…

　インディーゲーム開発者のLEMORION（レモリオン）氏は7月27日、VR向けのストアmeta questで予約受付中となっている「Meccha Chameleon VR」という作品について、非正規品のため買わないよう注意喚起した。

　「めっちゃカメレオン」はSteamで販売中の擬態かくれんぼゲーム。ただ隠れるだけでなく、身体にお絵かきして周囲の環境に溶け込むゲーム性で大ヒットし、発売から1ヵ月を待たずして1500万本を売り上げている。

　そんな一躍“時の人”となった作品だけに、便乗する作品が現れるのは必然と言えるだろう。今回のVRもその1つで、公式がきっぱりと「製作許可は一切出していません」と断言。うっかり買わないよう注意してもらいたい。

ストアページには公式の素材を流用した画像も。リリースは2026年夏予定となっている

開発は「Orbit Edge Studio」。視界の動きは少ないとなっているし、ネット接続も不要という、本来のゲーム性からは考えられない仕様が話題に

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