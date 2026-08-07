万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第118回
エムエスアイコンピュータージャパン「FORGE GM340 WIRELESS」
3000円台の“軽量ゲーミングマウス”が、「ちょうどいい」の意味を教えてくれた
2026年08月07日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
モノにもよると思いますが、新しいガジェットを買うときって、だんだんと予算が上がっていっちゃうこと、ありませんか？
「まあ、適当なのでいいか」とか思って調べていたはずなのに、最新モデルには便利な新機能があることに気づいてしまう。ハイエンドなモデルは性能が抜群によく、かつ見た目までよくて、つい、惹かれてしまう。
……調べる前はエントリーモデルで十分だと考えていたのに、いつの間にか、「ミドルクラスを買うなら、少し予算足してハイエンドかなー」って、ミドルとハイの比較に突入している……！ 「いやあ、オレ、完全にメーカーさんに踊らされちゃってるなー」なんて思いつつも、モノ選びの快感に抗えないっ！
そんなこと、ありませんか。（私です）
でも冷静になって考えてみると、そんなにお金をかける必要のないものだって、あります。いや、お金をかけなくても、十分に満足できることの方が多いのかもしれない。
これまで散々ガジェットを買ってきた私ですが、この頃「ちょうどいい」の大切さを実感するようになりました。
ちょうどいい価格。ちょうどいい機能性。このバランスって、やっぱり大事ですよ。
つい最近、改めて「ちょうどいいって、いいよな」と私に思わせてくれた製品がありました。それがエムエスアイコンピュータージャパンのマウス「FORGE GM340 WIRELESS」です。
FORGE GM340 WIRELESSのどの辺が“ちょうどいい”のか、ちょっと語らせてください。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がFORGE GM340 WIRELESSを推す3つの理由
1）3つの接続方式でゲームも仕事も！
2）ハニカムなしで57gを実現した軽量設計
3）5色のカラバリで自分らしいデスクを演出
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