『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

iPhoneを「裸」で持ったときの、あの吸い付くような横幅のコンパクトさや、ボタンを直に押す心地よさ。一度味わうと病みつきになりますよね。

でも、いざ裸で使おうとすると、机に置いた瞬間にカメラの出っ張りのせいでガタガタと揺れ、背面ガラスの擦り傷も気になってヒヤヒヤしてしまう……。だからといってケースを装着すると、横幅が一回り大きくなって持ちづらくなり、ボタンの押し心地も硬くなってしまうという大きな矛盾に悩まされていました。

「横幅やボタンの感触はそのまま裸でいたい。でもカメラの出っ張りと傷だけは解決したい！」

そんな裸派のわがままを完璧に叶えてくれたのが、アンドデザインの「MYNUS iPhone 17 Pro BACK」です。全身を鎧で覆うケースではなく、背面にピタッと貼るだけの「iPhoneバック」という新習慣です！



この記事で紹介する「MYNUS iPhone 17 Pro BACK」は、従来のケースではなく「バックプレート」という新しい発想の製品です。

iPhone 17 Proの横幅や高さはそのままに、気になるカメラの出っ張りや背面ガラスだけをピンポイントで保護。

マグネットで背面にピタッと貼り付けるだけの簡単着脱で、ケースによるゴツさを排除し、日常の持ちやすさと快適な操作性を一気に引き上げてくれます。