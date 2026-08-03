万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第114回
Marshall「Milton A.N.C.」
マーシャルのヘッドホンが「ノイキャンを搭載」した結果、俺史上最強の愛機になってしまいました…。
2026年08月03日 19時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
これは、ずっと片思いだった相手が、僕のところへ歩み寄ってきてくれた話です。
実は僕、ずっと「Marshall（マーシャル）」のヘッドホンに憧れつつも、「ノイキャンがないと普段使いは厳しいかな……」と購入を見送っていたんです。
しかしついに！ マーシャル特有のあのアンプを思わせるクラシカルなデザインに、現代の外歩き用ヘッドホン必須機能である「ノイズキャンセリング」が搭載されたのです。それが、今回ご紹介する「Milton A.N.C.」です。
ライバルが多いノイキャンヘッドホン市場ですが、あえてMarshallを選ぶ理由。それは真鍮製メタルロゴの輝きや、ロックの鼓動をダイレクトに伝えるサウンド、そして何より「持っているだけで気分が上がる」という唯一無二の価値にあります。街を歩く時間すら特別に変えてくれる、最強の愛機。久しぶりに僕の財布が一瞬のためらいもなく開いたやつです。
マーシャルの「Milton A.N.C.」は、わずか約200gの軽量ボディにアダプティブ・ノイズキャンセリングを搭載したオンイヤー型ワイヤレスヘッドホンです。
マーシャル伝統のレザー調デザインや真鍮ロゴはそのままに、LDAC対応の高音質と持ち運びやすさを両立。空間オーディオなどの最新機能も備え、クラシックな見た目の魅力と最新技術が絶妙に融合した新たな名機となっています。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がMarshall Milton A.N.C.を推す3つの理由
1）大きすぎず小さすぎない「オンイヤー×ANC」の絶妙なバランス
2）充電のストレスから解放される「超ロングバッテリー＆永く使える安心感」
3）どんな場所でも音が薄くならない！空間オーディオと最新の音質調整
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