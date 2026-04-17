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ViXion「ViXion2」
もう魔法じゃん！ 視力拡張メガネが液体レンズでピントがくっきり 凄すぎた
2026年04月17日 17時00分更新
メガネじゃない、ピントを合わせる近未来デバイス
パソコンやスマホを日常的に使うようになったいま、視力の維持は今までにないほど重要になりました。
例えば、加齢とともに訪れる「視力の衰え」。頻繁に眼鏡を上げては手元のスマホや資料を眺める……。この動作の繰り返しは実にストレスです。しかし、予想外の方向性でこの悩みを解決してくれる製品が登場しました。
「ViXion2（ヴィクシオンツー）」は、オートフォーカスという「魔法」をアイウェアに取り入れた、全く新しいジャンルのデバイスです。少し大げさかもしれませんが、数百年変わらなかった「固定レンズ」のメガネという歴史が、デジタルのまったく新しいデバイスに置き換わる、そんなパラダイムシフトを導く製品かもしれません。
「ViXion2」を試してみると、メガネをかけるというよりも「視覚が拡張される感覚」に陥ります。対象物との距離を測り、脳が考えるより先にレンズが動く体験は、まさにSFというか未来的。視力の変化という誰にでも訪れる事象を、テクノロジーで無効化してしまう感覚が最高にクールで、単なる視力矯正を越えたわくわく感があります。
医療機器としての"眼鏡"ではないため、視力矯正・補正の効果を謳うものではありませんが、「ViXion2」は極めて近い距離から遠くの距離まで、スムーズなピント調節をサポートする製品です。
老いすらもテクノロジーで超越するだけでなく、読書から細かい作業までこれ一本で済む実用性もバッチリ。ピント合わせのストレスから解放されることで「脳の休息」が得られ、最高に優しくてスマートな未来が訪れることを感じることは間違いなし。掛け値なしで視点のオートフォーカスは「もう魔法じゃん！」と本当に驚きますよ！
【目次】この記事で書かれていること：
ViXion2を購入する3つのメリット
1）脳が考えるより先にピントが合う身体拡張体験
2）「老い」は恥ずかしくない。老眼鏡という概念を破壊する知的アンチエイジング
3）読書から手元作業までこれ一本！ 脳をピント合わせの重労働から解放する「真の休息」
購入時に確認したい2つのポイント
1）「視力にも充電が必要」という、デジタルデバイス特有の宿命
2）「センサーの視野」と周辺視への慣れが必要
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