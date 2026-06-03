『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

そもそも、世の電源タップは、すべての穴を使わせようと考えて作られていないのではないか──。

と、そんな不信感に陥ってしまう瞬間は誰にでもあるはずです。まだ差込口が余っているのに、隣のデカいACアダプターが邪魔をして追加のプラグが差せないあのイライラ。こっちのアダプターをこっちに差して、この普通のプラグを間に挟んで、そして新しいアダプターをこちらに…という試行錯誤の時間は、人生の無駄な時間の費やし方のベスト5に入るのではないかとすら思います。

しかし！ そんな無駄オブ無駄な時間をゼロにする画期的電源タップが開発されました。いやー、世の中天才っているもんですね。

サンワサプライの「700-TAP085-2BK」は、これまでのただタコ足差し込みするだけの電源タップとは一味違います。縦と横の差込口、さらにその差込口の間までを使って、限界までプラグやACアダプターを差し込める神タップなんです！

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