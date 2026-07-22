暑すぎだろっ！本気で冷えるヤツだけ集めた 「真夏の推しガジェット」2026 第8回
ソニーサーモテクノロジー「REON POCKET PRO Plus」
毎年7月に売り切れるやつ！ソニーの「着るクーラー」が冷却2割増しで最長15時間も冷えるとか神機すぎ！「REON POCKET PRO Plus」
2026年07月22日 21時50分更新
2026年6月28日に公開された記事を再掲載したものです。
炎天下の移動も首元から速攻クール、装着型クーラー”が真夏の救世主すぎる
40℃以上の「酷暑日」という言葉が当たり前になりそうな今年の夏。とはいえ、屋外作業では定番のファン付きウェアは確かに涼しく、最近ではかなりデザインも頑張っていますが、ゴツい見た目とファンの騒音で外出用の上着として毎日着るには厳しいものがあります。
そして、普段着でも冷却効果を得られるファン付きベルトはありますが、こちらもファンの騒音がネック。目立たず冷やせる製品はないでしょうか？ 実はあるんです。毎年7月ごろには売り切れが続出する、超人気ガジェットが大活躍する季節がやってきました！
毎年7月ごろに売り切れ続出でお馴染みのウェアラブルサーモデバイスの代表格といえば、ソニーサーモテクノロジーの「REON POCKET」シリーズ。普段着の首元に直接装着し、本体接触部の体表面を冷やしたり温めたりできるガジェットです。
そして、フラグシップモデル「REON POCKET PRO Plus」は酷暑を快適に過ごし、夏を乗り切るためのマストアイテム。冷却力がさらに2割増しになり最長15時間も冷え続けるという、まさに「神機」のレビューをお届けします！
【目次】この記事で書かれていること：
REON POCKET PRO Plusを購入する3つのメリット
1）「PRO」で「Plus」は伊達じゃない！史上最強の冷却性能
2）新アルゴリズム＆SMART COOLで15時間冷たさキープ
3）「DUALサーモモジュール」と3本柱の放熱システムが凄い
購入時に確認したい2つのポイント
1）初期投資はかかるが、両手が空く利便性はプライスレス
2）首筋の感覚と、背中の膨らみは割り切りが必要
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