2026年6月28日に公開された記事を再掲載したものです。

炎天下の移動も首元から速攻クール、装着型クーラー”が真夏の救世主すぎる

40℃以上の「酷暑日」という言葉が当たり前になりそうな今年の夏。とはいえ、屋外作業では定番のファン付きウェアは確かに涼しく、最近ではかなりデザインも頑張っていますが、ゴツい見た目とファンの騒音で外出用の上着として毎日着るには厳しいものがあります。

そして、普段着でも冷却効果を得られるファン付きベルトはありますが、こちらもファンの騒音がネック。目立たず冷やせる製品はないでしょうか？ 実はあるんです。毎年7月ごろには売り切れが続出する、超人気ガジェットが大活躍する季節がやってきました！

毎年7月ごろに売り切れ続出でお馴染みのウェアラブルサーモデバイスの代表格といえば、ソニーサーモテクノロジーの「REON POCKET」シリーズ。普段着の首元に直接装着し、本体接触部の体表面を冷やしたり温めたりできるガジェットです。

そして、フラグシップモデル「REON POCKET PRO Plus」は酷暑を快適に過ごし、夏を乗り切るためのマストアイテム。冷却力がさらに2割増しになり最長15時間も冷え続けるという、まさに「神機」のレビューをお届けします！