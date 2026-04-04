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COFO「COFO Chair Lite」
俺が欲しかったやつ！ 3万円台で「メッシュ・腰サポート・日本人向け」全部入りのワークチェアに大満足
2026年04月04日 17時00分更新
ワークチェア選びって、地味に難しいんですよね。安いものは座り心地が微妙で、長時間座ると腰や背中がつらい。一方で、高機能なチェアは5万円以上が当たり前で、気軽に手を出しにくい。結局「そこそこ快適で、そこそこ安い」ちょうどいい1台を探して迷うことになります。
「COFO Chair Lite」は、そんな悩みにドンピシャで刺さるワークチェアです。日本人の身体に合わせた設計に、メッシュ素材やランバーサポート、リクライニングなど必要な機能をしっかり搭載。それでいて価格は3万円台。日常使いにちょうどいいバランスに仕上がっています。
【目次】この記事で書かれていること：
COFO Chair Liteを購入する3つのメリット
1）3万円台で買える圧倒的なコストパフォーマンス
2）日本の住宅環境に馴染むスマートなデザインとサイズ感
3）必要十分なリラックス性能
購入時に確認したい2つのポイント
1）細かい調整機能は制限される
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