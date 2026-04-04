ワークチェア選びって、地味に難しいんですよね。安いものは座り心地が微妙で、長時間座ると腰や背中がつらい。一方で、高機能なチェアは5万円以上が当たり前で、気軽に手を出しにくい。結局「そこそこ快適で、そこそこ安い」ちょうどいい1台を探して迷うことになります。

「COFO Chair Lite」は、そんな悩みにドンピシャで刺さるワークチェアです。日本人の身体に合わせた設計に、メッシュ素材やランバーサポート、リクライニングなど必要な機能をしっかり搭載。それでいて価格は3万円台。日常使いにちょうどいいバランスに仕上がっています。