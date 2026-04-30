グーグル、GeminiでWordやExcelファイルを直接生成可能に

グーグルは4月27日、生成AI「Gemini」にWord、Excel、PDFなどのファイル生成機能を追加したことを公表した。

本機能を活用すると、たとえばGeminiと相談しながら決めたプロジェクトの計画や、Geminiを壁打ち相手にして出した仕事のアイデアといった情報をWord（.docx）、Excel（.xlsx）、PDFなどのファイル形式で保存できる。

応用テクニックとして、手書きメモの画像をGeminiに入力し、OCR済みのPDFファイルを生成するような使い方もできる。

4月27日現在、出力に対応している主なファイル形式は以下のとおり。保存先はファイル形式により変化するが、ほとんどの場合、デバイスへの直接ダウンロードやGoogleドライブへのアップロードが可能だ。