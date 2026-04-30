グーグル、GeminiでWordやExcelファイルを直接生成可能に

グーグルは4月27日、生成AI「Gemini」にWord、Excel、PDFなどのファイル生成機能を追加したことを公表した。
本機能を活用すると、たとえばGeminiと相談しながら決めたプロジェクトの計画や、Geminiを壁打ち相手にして出した仕事のアイデアといった情報をWord（.docx）、Excel（.xlsx）、PDFなどのファイル形式で保存できる。
応用テクニックとして、手書きメモの画像をGeminiに入力し、OCR済みのPDFファイルを生成するような使い方もできる。
4月27日現在、出力に対応している主なファイル形式は以下のとおり。保存先はファイル形式により変化するが、ほとんどの場合、デバイスへの直接ダウンロードやGoogleドライブへのアップロードが可能だ。
●出力可能なファイル形式の概要（4月27日現在）
・Microsoft Word (.docx)
・Microsoft Excel (.xlsx)
・CSV（.csv）
・LaTeX (.tex)
・プレーンテキスト（.txt）
・リッチテキスト（.rtf）
・マークダウン（.md）
・Google Workspace（ドキュメント／スプレッドシート／スライド）
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