EVのミッドサイズSUVの代表格となるのがテスラの「モデル Y」で、そのライバルとなるのが、フォルクスワーゲン（以下VW）の「ID.4」です。それぞれの特徴と、どのような違いがあるのかをレポートします。

どちらも2020年にデビューした主力モデル

テスラのミッドサイズSUVとなる「モデル Y」は、世界市場で毎年100万台以上を売る大ヒット車です。2020年にデビューし、2023年には単一車種として世界一売れたクルマとなりました。2024年も100万台以上を売り、2025年初旬に大きなマイナーチェンジを実施。日本でも人気となっていて、2025年1～7月の日本国内EV販売（軽自動車を除く）で第1位となっています。

そんなEVの王者であるモデル Yに、ライバルとして挑むのがVWの「ID.4」です。VWのEVブランドである「ID.シリーズ」の一員として2020年に世界デビューした、ミッドサイズSUVタイプのEVです。日本には2022年から導入を開始。現在のVWの、日本におけるEVの主力と言える存在です。

スペック比較 大きなワリに軽くパワフルなモデル Y

モデル Yは、現在日本で3つのグレードを販売しています。後輪駆動のRWDモデルと、4輪駆動でより大きなバッテリーを積むロングレンジAWD。そして先日発表されたばかりのモデル Y L（AWD）です。ただし、本稿ではモデル Y Lは割愛させていただきます。

一方、ID.4は日本での販売は2グレードです。55kWhのバッテリーを積むLiteと、82kWhの大きなバッテリーを積むPROです。ただし、どちらも駆動は後輪駆動となります。

まずはスペックの数字で、比較してみましょう。

モデル Y ID.4 メーカー テスラ フォルクスワーゲン 価格 RWD：558.7万円

ロングレンジAWD：647.6万円 Lite：528.7万円

PRO：661.8万円 本体サイズ 全長4800×全幅1920×全高1625mm 全長4585×全幅1850×全高1640mm 重量 RWD：1920kg

ロングレンジAWD：1990kg Lite：1920kg

PRO：2140kg 荷室 2138リットル 1575リットル モーター最高出力・最大トルク RWD：255kW・450Nm

ロングレンジAWD：フロント 158kW・240Nm／リヤ 220kW・350Nm Lite：125kW・310Nm

PRO：210kW・545Nm。 0-100km/h加速 RWD：5.9秒

ロングレンジAWD：4.8秒 Lite：9.0秒

PRO：8.5秒 一充電航続距離（WLTCモード） RWD：547km

ロングレンジAWD：682km Lite：409km

PRO：587km

スペックを比較してみれば、サイズ的にモデル Yが一回り大きく、そのぶん荷室もモデル Yが広くなっています。それでいてモデル Yはサイズが大きいワリに、車両重量が抑えめというのも重要なポイントです。

モデル Yはモーター出力がID.4よりも圧倒的に高いため、加速力でも勝っています。また、モデル Yは軽量であることもあって、航続距離の面でもID.4を上回っています。それでいて、2モデルの価格は、それほど大きな差はありません。スペック比較はモデル Yの圧勝と言えます。