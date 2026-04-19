あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第627回
テスラ「モデルY」vs VW「ID.4」 EV王者に挑む伝統のドイツ車、選ぶべきはどっち？
2026年04月19日 15時00分更新
EVのミッドサイズSUVの代表格となるのがテスラの「モデル Y」で、そのライバルとなるのが、フォルクスワーゲン（以下VW）の「ID.4」です。それぞれの特徴と、どのような違いがあるのかをレポートします。
どちらも2020年にデビューした主力モデル
テスラのミッドサイズSUVとなる「モデル Y」は、世界市場で毎年100万台以上を売る大ヒット車です。2020年にデビューし、2023年には単一車種として世界一売れたクルマとなりました。2024年も100万台以上を売り、2025年初旬に大きなマイナーチェンジを実施。日本でも人気となっていて、2025年1～7月の日本国内EV販売（軽自動車を除く）で第1位となっています。
そんなEVの王者であるモデル Yに、ライバルとして挑むのがVWの「ID.4」です。VWのEVブランドである「ID.シリーズ」の一員として2020年に世界デビューした、ミッドサイズSUVタイプのEVです。日本には2022年から導入を開始。現在のVWの、日本におけるEVの主力と言える存在です。
スペック比較 大きなワリに軽くパワフルなモデル Y
モデル Yは、現在日本で3つのグレードを販売しています。後輪駆動のRWDモデルと、4輪駆動でより大きなバッテリーを積むロングレンジAWD。そして先日発表されたばかりのモデル Y L（AWD）です。ただし、本稿ではモデル Y Lは割愛させていただきます。
一方、ID.4は日本での販売は2グレードです。55kWhのバッテリーを積むLiteと、82kWhの大きなバッテリーを積むPROです。ただし、どちらも駆動は後輪駆動となります。
まずはスペックの数字で、比較してみましょう。
|モデル Y
|ID.4
|メーカー
|テスラ
|フォルクスワーゲン
|価格
|RWD：558.7万円
ロングレンジAWD：647.6万円
|Lite：528.7万円
PRO：661.8万円
|本体サイズ
|全長4800×全幅1920×全高1625mm
|全長4585×全幅1850×全高1640mm
|重量
|RWD：1920kg
ロングレンジAWD：1990kg
|Lite：1920kg
PRO：2140kg
|荷室
|2138リットル
|1575リットル
|モーター最高出力・最大トルク
|RWD：255kW・450Nm
ロングレンジAWD：フロント 158kW・240Nm／リヤ 220kW・350Nm
|Lite：125kW・310Nm
PRO：210kW・545Nm。
|0-100km/h加速
|RWD：5.9秒
ロングレンジAWD：4.8秒
|Lite：9.0秒
PRO：8.5秒
|一充電航続距離（WLTCモード）
|RWD：547km
ロングレンジAWD：682km
|Lite：409km
PRO：587km
スペックを比較してみれば、サイズ的にモデル Yが一回り大きく、そのぶん荷室もモデル Yが広くなっています。それでいてモデル Yはサイズが大きいワリに、車両重量が抑えめというのも重要なポイントです。
モデル Yはモーター出力がID.4よりも圧倒的に高いため、加速力でも勝っています。また、モデル Yは軽量であることもあって、航続距離の面でもID.4を上回っています。それでいて、2モデルの価格は、それほど大きな差はありません。スペック比較はモデル Yの圧勝と言えます。
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