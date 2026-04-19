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あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第627回

テスラ「モデルY」vs VW「ID.4」 EV王者に挑む伝統のドイツ車、選ぶべきはどっち？

2026年04月19日 15時00分更新

文● 鈴木ケンイチ　編集●ASCII

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モデル Y

フォルクスワーゲン「ID.4」（左）、テスラ「モデル Y」

　EVのミッドサイズSUVの代表格となるのがテスラの「モデル Y」で、そのライバルとなるのが、フォルクスワーゲン（以下VW）の「ID.4」です。それぞれの特徴と、どのような違いがあるのかをレポートします。

どちらも2020年にデビューした主力モデル

　テスラのミッドサイズSUVとなる「モデル Y」は、世界市場で毎年100万台以上を売る大ヒット車です。2020年にデビューし、2023年には単一車種として世界一売れたクルマとなりました。2024年も100万台以上を売り、2025年初旬に大きなマイナーチェンジを実施。日本でも人気となっていて、2025年1～7月の日本国内EV販売（軽自動車を除く）で第1位となっています。

モデル Y
モデル Y

　そんなEVの王者であるモデル Yに、ライバルとして挑むのがVWの「ID.4」です。VWのEVブランドである「ID.シリーズ」の一員として2020年に世界デビューした、ミッドサイズSUVタイプのEVです。日本には2022年から導入を開始。現在のVWの、日本におけるEVの主力と言える存在です。

モデル Y
モデル Y

スペック比較 大きなワリに軽くパワフルなモデル Y

　モデル Yは、現在日本で3つのグレードを販売しています。後輪駆動のRWDモデルと、4輪駆動でより大きなバッテリーを積むロングレンジAWD。そして先日発表されたばかりのモデル Y L（AWD）です。ただし、本稿ではモデル Y Lは割愛させていただきます。

　一方、ID.4は日本での販売は2グレードです。55kWhのバッテリーを積むLiteと、82kWhの大きなバッテリーを積むPROです。ただし、どちらも駆動は後輪駆動となります。

　まずはスペックの数字で、比較してみましょう。

　 モデル Y ID.4
メーカー テスラ フォルクスワーゲン
価格 RWD：558.7万円
ロングレンジAWD：647.6万円		 Lite：528.7万円
PRO：661.8万円
本体サイズ 全長4800×全幅1920×全高1625mm 全長4585×全幅1850×全高1640mm
重量 RWD：1920kg
ロングレンジAWD：1990kg		 Lite：1920kg
PRO：2140kg
荷室 2138リットル 1575リットル
モーター最高出力・最大トルク RWD：255kW・450Nm
ロングレンジAWD：フロント 158kW・240Nm／リヤ 220kW・350Nm		 Lite：125kW・310Nm
PRO：210kW・545Nm。
0-100km/h加速 RWD：5.9秒
ロングレンジAWD：4.8秒		 Lite：9.0秒
PRO：8.5秒
一充電航続距離（WLTCモード） RWD：547km
ロングレンジAWD：682km		 Lite：409km
PRO：587km

　スペックを比較してみれば、サイズ的にモデル Yが一回り大きく、そのぶん荷室もモデル Yが広くなっています。それでいてモデル Yはサイズが大きいワリに、車両重量が抑えめというのも重要なポイントです。

　モデル Yはモーター出力がID.4よりも圧倒的に高いため、加速力でも勝っています。また、モデル Yは軽量であることもあって、航続距離の面でもID.4を上回っています。それでいて、2モデルの価格は、それほど大きな差はありません。スペック比較はモデル Yの圧勝と言えます。

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