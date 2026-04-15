万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第14回
Harman Kardon「Aura Stidio 5 Wi-Fi」
【エモさ爆発】ただのスピーカーじゃない！部屋に「オーロラ」も映し出す空間デザイン装置だ
2026年04月15日 18時30分更新
みなさん、音楽をただ「聴くだけ」の時代に終わりがきたようです。
Harman Kardonの「Aura Studio 5 Wi-Fi」は、単なる変わった形のスピーカーではありません。このスピーカーがくれるのは、「音楽も部屋を飾る装飾の一部」というコンセプト。部屋にただ音を流しただけではふつうのBGMですが、本機は、流れる音に合わせて光の演出が投影されるプロジェクションライティングによって、音楽と空間を一体化させる「空間演出装置」になっているのです。
インテリアとしても存在感を放つ透明なドーム型の美しい筐体。部屋全体に幻想的な雰囲気を作り出す「オーロラ」や「星雲」を思わせる鮮やかな光の演出。壁や天井に反射する光の波が音楽とシンクロし、アップテンポなアイドルサウンドを流せばテンションがあがるライブのように、メロウな音楽を流せばエモいチル空間にと、視覚と聴覚の両方からアプローチしてくる空間演出がマジ楽しい！
もちろん、老舗のオーディオブランドであるHarman Kardonですから音質にも妥協なし。独自技術の「Constant Sound Field」で、スピーカーの周囲360度、部屋のどこにいても均一で質の高いサウンドが広がります。僕の生活に「エモさ」と「癒やし」と「ポップさ」をもたらしてくれた、この神ガジェットをレビューしていきます！
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