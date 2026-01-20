このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第19回

ADAM Audio／SONIC Agency「D3V」

4万円台なのに本格モニタースピーカー！　通なら知ってるADAMの製品は噂通りのでき

2026年01月19日 17時00分更新

文● ドリまつ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
ADAM Audio D3V

ADAM Audio「D3V」

　ここ半年ほど、デスクトップ用モニタースピーカーとしてやたらと名前を見かけるようになったのが、ADAM Audioの「D3V」です。

　YouTubeでも、多くのクリエイターがこぞって紹介しています。ADAMはスタジオやプロの現場で使用されることが多い本格派のモニタースピーカーのブランドです。「あのADAMがこのサイズと価格で？」と気になっていた人もいるのではないでしょうか？

　スタジオ用モニターで名を馳せたADAM Audioの製品が、実売4万円台というのは正直インパクトが大きいです。パソコン周りの音にはそんなにお金をかけられないと思っていた僕ですが、「4万円でここまで音が変わるなら」と思い、製品を手に取ってみました。本格的な音をデスク上に持ち込める──そんな期待を抱いて本製品をレビューしましょう。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

D3Vのメリットと注意点

D3Vを購入する3つのメリット
1）小型ウーファーながら深い低音
2）ADAMらしい高解像度のサウンド
3）USB Type-Cで即接続

購入時に確認したい2つのポイント
1）設置には左右の余裕が必要
2）用途はニアフィールド向け

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン