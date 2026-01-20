あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第19回
ADAM Audio／SONIC Agency「D3V」
4万円台なのに本格モニタースピーカー！ 通なら知ってるADAMの製品は噂通りのでき
2026年01月19日 17時00分更新
ここ半年ほど、デスクトップ用モニタースピーカーとしてやたらと名前を見かけるようになったのが、ADAM Audioの「D3V」です。
YouTubeでも、多くのクリエイターがこぞって紹介しています。ADAMはスタジオやプロの現場で使用されることが多い本格派のモニタースピーカーのブランドです。「あのADAMがこのサイズと価格で？」と気になっていた人もいるのではないでしょうか？
スタジオ用モニターで名を馳せたADAM Audioの製品が、実売4万円台というのは正直インパクトが大きいです。パソコン周りの音にはそんなにお金をかけられないと思っていた僕ですが、「4万円でここまで音が変わるなら」と思い、製品を手に取ってみました。本格的な音をデスク上に持ち込める──そんな期待を抱いて本製品をレビューしましょう。
【目次】この記事で書かれていること：
D3Vを購入する3つのメリット
1）小型ウーファーながら深い低音
2）ADAMらしい高解像度のサウンド
3）USB Type-Cで即接続
購入時に確認したい2つのポイント
1）設置には左右の余裕が必要
2）用途はニアフィールド向け
