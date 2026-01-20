ここ半年ほど、デスクトップ用モニタースピーカーとしてやたらと名前を見かけるようになったのが、ADAM Audioの「D3V」です。

YouTubeでも、多くのクリエイターがこぞって紹介しています。ADAMはスタジオやプロの現場で使用されることが多い本格派のモニタースピーカーのブランドです。「あのADAMがこのサイズと価格で？」と気になっていた人もいるのではないでしょうか？



スタジオ用モニターで名を馳せたADAM Audioの製品が、実売4万円台というのは正直インパクトが大きいです。パソコン周りの音にはそんなにお金をかけられないと思っていた僕ですが、「4万円でここまで音が変わるなら」と思い、製品を手に取ってみました。本格的な音をデスク上に持ち込める──そんな期待を抱いて本製品をレビューしましょう。

■Amazon.co.jpで購入