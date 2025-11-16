このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第182回

DALI「KUPID」

5万円で始められるピュアオーディオ！名門DALIの小型＆本格スピーカー「KUPID」、デザインまで手抜きなし

2025年11月16日 17時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

　「輸入オーディオは高すぎて手が出ない」「平気で三桁万円超えてくる…」そんな印象を持っている人は少なくないと思います。

　デンマークの人気ブランド・DALI（ダリ）は、ハイエンドオーディオのブランドである一方で、高い音楽性を正当な価格で提供することをコンセプトにしているのが特徴です。輸入オーディオは手頃な価格で買える各社の製品がどんどん減る一方で、円安の影響もあって、製品自体の値上がりが進んでいますが、「KUPID（キューピッド）」はペアで購入しても5万円台。初めてHi-Fiオーディオの世界を体験してみたいと思う人でも手を出しやすい小型スピーカーです。

【目次】この記事で書かれていること：

「KUPID」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）ペア5万円台で「本格サウンド」が手に入るHi-Fiスピーカー
2）北欧デンマークのブランドでデザインの完成度が高い、ユニットまでカラーを統一
3）フラッグシップ「KORE」譲りの技術。小型でも本物のDALIサウンド

購入時に注意したい2つのポイント
1）アンプとスタンドが必要。環境づくりも楽しみのうち
2）4Ω仕様でやや低感度

まとめ
詳細スペック情報

