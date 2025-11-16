「輸入オーディオは高すぎて手が出ない」「平気で三桁万円超えてくる…」そんな印象を持っている人は少なくないと思います。

デンマークの人気ブランド・DALI（ダリ）は、ハイエンドオーディオのブランドである一方で、高い音楽性を正当な価格で提供することをコンセプトにしているのが特徴です。輸入オーディオは手頃な価格で買える各社の製品がどんどん減る一方で、円安の影響もあって、製品自体の値上がりが進んでいますが、「KUPID（キューピッド）」はペアで購入しても5万円台。初めてHi-Fiオーディオの世界を体験してみたいと思う人でも手を出しやすい小型スピーカーです。

■Amazon.co.jpで購入