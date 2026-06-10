『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

いやもう、こういうのでいいんですよ。いや、むしろこういうのがいいんです。今のスマホや高性能デジカメとは真逆を走るトイデジカメを使ってそう思いました。

カメラは32万画素、液晶モニターなし、撮るたびに手動で巻き上げ。便利機能？ ほぼありません。ちゃんと撮れたかその場で確認もできませんし、ピントも細かく合わせられません。しかも見た目は、どこか「写ルンです」を思わせるチープ感全開のデザインです。

「だがそれがいい」

最近のカメラは賢すぎます。誰でも失敗なく撮れて、夜景もキレイで、AIが自動で補正してくれます。でもこのカメラは「ちゃんと撮れてるかな？」「変な写真になってないかな？」という不安込みで楽しむカメラなんです。

便利じゃない。でも楽しい。ヘボい。でも愛おしい。そんな“クセ強カメラ”が好きな人には、かなり刺さる1台です。

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