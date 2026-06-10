万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第70回
ケンコー・トキナー「レトロデジ90」
【これいいね！】安いトイデジカメ、巻き上げ式・液晶ナシ・32万画素「だがそれがいい」
2026年06月10日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
いやもう、こういうのでいいんですよ。いや、むしろこういうのがいいんです。今のスマホや高性能デジカメとは真逆を走るトイデジカメを使ってそう思いました。
カメラは32万画素、液晶モニターなし、撮るたびに手動で巻き上げ。便利機能？ ほぼありません。ちゃんと撮れたかその場で確認もできませんし、ピントも細かく合わせられません。しかも見た目は、どこか「写ルンです」を思わせるチープ感全開のデザインです。
「だがそれがいい」
最近のカメラは賢すぎます。誰でも失敗なく撮れて、夜景もキレイで、AIが自動で補正してくれます。でもこのカメラは「ちゃんと撮れてるかな？」「変な写真になってないかな？」という不安込みで楽しむカメラなんです。
便利じゃない。でも楽しい。ヘボい。でも愛おしい。そんな“クセ強カメラ”が好きな人には、かなり刺さる1台です。
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