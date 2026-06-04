『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

思春期だったころ、私にもろに突き刺さった作品、それが「攻殻機動隊」です。神山健治監督の「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」から始まり、押井守監督の「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」「イノセンス」など、ドハマりして何周したかわからないくらい観ています。

しかし、このすべての原点を生み出したのは、漫画家の士郎正宗先生。もちろん原作も買いましたが、この原作すべてを理解するのは、まだまだ至難の業だと感じています。

そんな、士郎正宗先生が1990年にマウスをデザインしていたのはご存じでしょうか。私は知りませんでした。それがなんと、2026年に復刻したというのではないですか！ それがエレコムの「M-SHIROW1シリーズ」です。攻殻機動隊のファンで、かつデバイス好きな私にとって、このM-SHIROW1シリーズは絶対に見逃せないアイテムなのです！

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