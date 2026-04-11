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EDIFIER「R20BT」
3万円かと思ったら8000円以下でびっくり！USBスピーカー、マルチポイント接続にも対応したお値打ち品
2026年04月11日 17時00分更新
ディスプレー内蔵スピーカーは音が物足りない。でも、本格的なオーディオ機器を置くほどのスペースも予算もない。
デスクトップでパソコンと一緒に使うスピーカーって、選び方が意外と難しくないですか？ 配線も増やしたくないし、場合によってはスマホの音も聞ければいいなぁなど、要望もたくさんあります。ちょうどいい1台を探して迷うことが多いのではないでしょうか。
EDIFIERの「R20BT」は、そんな悩みにピッタリハマる実用的な製品です。USB Type-Cでつなぐだけのシンプルなスピーカーに、マルチポイント対応のBluetooth接続機能をプラス。価格も手ごろな7980円です。
それでいて、2.75インチドライバーによるバランスのいい音をしっかり鳴らしてくれる。デスクトップスピーカーを賢く選びたい人にとして完成度が高い1台です。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
R20BTを購入する3つのメリット
1）使い勝手がよく、バランスの取れたスペック
2）木製キャビネットを採用するなど質感の高い本体
3）アプリとの連携も可能な簡単操作
購入時に確認したい2つのポイント
1）実際の音についての評価と注意点
2）操作方法についての感想
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