ディスプレー内蔵スピーカーは音が物足りない。でも、本格的なオーディオ機器を置くほどのスペースも予算もない。

デスクトップでパソコンと一緒に使うスピーカーって、選び方が意外と難しくないですか？ 配線も増やしたくないし、場合によってはスマホの音も聞ければいいなぁなど、要望もたくさんあります。ちょうどいい1台を探して迷うことが多いのではないでしょうか。

EDIFIERの「R20BT」は、そんな悩みにピッタリハマる実用的な製品です。USB Type-Cでつなぐだけのシンプルなスピーカーに、マルチポイント対応のBluetooth接続機能をプラス。価格も手ごろな7980円です。

それでいて、2.75インチドライバーによるバランスのいい音をしっかり鳴らしてくれる。デスクトップスピーカーを賢く選びたい人にとして完成度が高い1台です。

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