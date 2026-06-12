万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第72回
GEEKOM「GEEKOM A5 Pro」
ミニPC、マジでデスクが省スペース！11.2cm四方で「インテリア化」する4画面出力対応で超優秀
2026年06月12日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
パソコンって、けっこう大きいじゃないですか。実際。
「小型のデスクトップパソコン」というジャンルの製品も色々ありますけど、結局、「たしかに普通のパソコンよりは小さいけど、場所を取らないってほどでもない」くらいの大きさですよね。
机の上って、なんだかんだで色々モノを置きますから、常設するものは、なるべく小さい方がうれしいんですけどね〜。もっと小さいパソコンって、ないものかな〜と、僕、常々思っていたんです。
……あった。ありました。すごい。すごい小さいよコレ！ どれくらい小さいかって、わずか11.2cm四方!? しかも、インターフェース的には、最大4画面の同時出力ができる。僕が見つけた、手のひらに乗るレベルで超小さいおすすめパソコン、紹介させてください！
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