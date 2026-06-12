『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

パソコンって、けっこう大きいじゃないですか。実際。



「小型のデスクトップパソコン」というジャンルの製品も色々ありますけど、結局、「たしかに普通のパソコンよりは小さいけど、場所を取らないってほどでもない」くらいの大きさですよね。



机の上って、なんだかんだで色々モノを置きますから、常設するものは、なるべく小さい方がうれしいんですけどね〜。もっと小さいパソコンって、ないものかな〜と、僕、常々思っていたんです。



……あった。ありました。すごい。すごい小さいよコレ！ どれくらい小さいかって、わずか11.2cm四方!? しかも、インターフェース的には、最大4画面の同時出力ができる。僕が見つけた、手のひらに乗るレベルで超小さいおすすめパソコン、紹介させてください！