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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第66回

TENGA「アース虫よけ おくだけTENGA」

「⾍よけ おくだけTENGA」なぜこの2社がコラボすることになったのか、でも一つは買ってみたい人向けに紹介

2026年06月06日 18時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　「いやいや、何なの？ 急に」って、思った方もいるかもしれませんね。まあ何に使うものなのかは、ここでは詳しくは語りませんので、お父さんにでも聞いてください。

　人の家を訪ねて行って、これが玄関に置いてあったら、「いやいや」「おいおい」って、思うんじゃないでしょうか？　「せめて、隠すとかあるんじゃない？」ってね。

　しかし！ これ、隠さなくても良いやつなんですよ。というか、むしろ人目につく場所に置いておきたいくらいのものなんです。

　見た目はどう考えてもアレに使うアレなんですが、実はこの「ガジェット」は、これからの季節に大活躍する・ありがたい機能を備えた・れっきとした実用品なんです。

　「そんなわけあるかい！」って、思うでしょ？　本当なんだなあ、これが。さあ、次ページで、その真相を語りましょう。

パッケージはいたって普通（？）

次ページ：「キモチいい部屋にしよう」って正気!? 家族会議必至の変態アイテム

 

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