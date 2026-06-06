『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「いやいや、何なの？ 急に」って、思った方もいるかもしれませんね。まあ何に使うものなのかは、ここでは詳しくは語りませんので、お父さんにでも聞いてください。

人の家を訪ねて行って、これが玄関に置いてあったら、「いやいや」「おいおい」って、思うんじゃないでしょうか？ 「せめて、隠すとかあるんじゃない？」ってね。

しかし！ これ、隠さなくても良いやつなんですよ。というか、むしろ人目につく場所に置いておきたいくらいのものなんです。

見た目はどう考えてもアレに使うアレなんですが、実はこの「ガジェット」は、これからの季節に大活躍する・ありがたい機能を備えた・れっきとした実用品なんです。

「そんなわけあるかい！」って、思うでしょ？ 本当なんだなあ、これが。さあ、次ページで、その真相を語りましょう。