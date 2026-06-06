万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第66回
TENGA「アース虫よけ おくだけTENGA」
「⾍よけ おくだけTENGA」なぜこの2社がコラボすることになったのか、でも一つは買ってみたい人向けに紹介
2026年06月06日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「いやいや、何なの？ 急に」って、思った方もいるかもしれませんね。まあ何に使うものなのかは、ここでは詳しくは語りませんので、お父さんにでも聞いてください。
人の家を訪ねて行って、これが玄関に置いてあったら、「いやいや」「おいおい」って、思うんじゃないでしょうか？ 「せめて、隠すとかあるんじゃない？」ってね。
しかし！ これ、隠さなくても良いやつなんですよ。というか、むしろ人目につく場所に置いておきたいくらいのものなんです。
見た目はどう考えてもアレに使うアレなんですが、実はこの「ガジェット」は、これからの季節に大活躍する・ありがたい機能を備えた・れっきとした実用品なんです。
「そんなわけあるかい！」って、思うでしょ？ 本当なんだなあ、これが。さあ、次ページで、その真相を語りましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第65回
トピックスキンキンに冷えてやがる！ 夏でもぶっ倒れなくするファン付ウェアの進化形を見た！
-
第64回
デジタル見ただけでもう欲しい、士郎正宗デザインのマウス、箱ごと飾りたい
-
第63回
デジタル【天才か？】「限界タコ足電源タップ」が縦・横・間から差し込める独自差込口構造で感動した！
-
第62回
トピックスパソコン不要のビデオキャプチャー、Type-Cだけでサクッとスマホ録画が便利過ぎる！
-
第61回
PC「静か」なゲーミングノートPCに感動！ビギナーにぴったりな一台だと俺は思う
-
第60回
デジタルマジで便利な折りたたみキーボード、安い、軽い、なのにタッチパッド搭載？本当に？
-
第59回
トピックスこの本気なデバイス、超惹かれる！ ロボっぽい見た目で、実戦的。しかもドイツ製
-
第58回
PC【便利】超薄型電源タップ、厚さわずか18mmで5台同時充電、コンセント不足はコレで解決！
-
第57回
AV憧れのThe Composer（42万弱）は買えないけど、あの解像感を継承した幅広い層が使えるヘッドホンが登場！
-
第56回
AV【良コスパ】プロジェクター、軽量・コンパクト、絵になる角度を自由に調整可能
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
トピックスTENGA、ドレスになる
-
-
-
-
ゲーム・ホビーどれが最強？ 蚊取り線香グッズ対決2014【前編】