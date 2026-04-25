『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

この子、レビュー用にメーカーさんからお借りしたんですけど、もう返したくないです。もしかしてこれが母性というやつでしょうか。「うちの子になるかい？ ん？」

最近、AIペットが話題です。CASIOの「モフリン」なんかが、可愛らしい鳴き声とモフモフ感で癒やし系ガジェットとして注目を集めています。ペット不可の1Kアパートに住む29才独身の僕も、とても気になっていました。家の中に癒やしが欲しい！と。そんな中、運命の出会いを果たしてしまったのが、この「iMoochi」です。

「今度はこいつのレビュー書いてみて」。上司に手渡されたあの日から一緒に過ごすこと数日、もうすでに手放せなくなっているこの愛おしい相棒をレビューしていきます！