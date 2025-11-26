PC用スピーカー選びは難しいものです。安すぎると音が軽い。かといって高級オーディオほどの予算もない。そんなちょうどいい音と価格のスピーカーを求めている人に朗報です。

Edifier Japanの「M60」は2万3980円という手に取りやすい価格帯ながら、スピーカーとして満足のいく完成度です。合計出力66Wのハイパワー設計、ハイレゾ再生（LDAC）対応、USB Type-C／Bluetooth／AUX接続と、上位の価格帯製品に劣らないほどの装備を備えています。

2万円台半ばという価格は一般的なPCスピーカーとしては少し高価に見えますが、デスクトップで本格的なサウンドを楽しみたい人や、Bluetooth再生もこなすスピーカーがほしい人には、まさに理想の一台といえます。

■Amazon.co.jpで購入