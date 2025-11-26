このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第193回

Edifier Japan／プリンストン「M60」

パソコンのスピーカーに迷ってる人にコレ、小型で2万円台、価格10万円と言われても納得の高音質

2025年11月26日 19時25分更新

文● ドリまつ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

Edifier Japan／プリンストン「M60」

　PC用スピーカー選びは難しいものです。安すぎると音が軽い。かといって高級オーディオほどの予算もない。そんなちょうどいい音と価格のスピーカーを求めている人に朗報です。

　Edifier Japanの「M60」は2万3980円という手に取りやすい価格帯ながら、スピーカーとして満足のいく完成度です。合計出力66Wのハイパワー設計、ハイレゾ再生（LDAC）対応、USB Type-C／Bluetooth／AUX接続と、上位の価格帯製品に劣らないほどの装備を備えています。

M60

スピーカーに迷っている人はコレ！といえるコスパ良しスピーカー

　2万円台半ばという価格は一般的なPCスピーカーとしては少し高価に見えますが、デスクトップで本格的なサウンドを楽しみたい人や、Bluetooth再生もこなすスピーカーがほしい人には、まさに理想の一台といえます。

【目次】この記事で書かれていること：

M60のメリットと注意点

M60を購入する3つのメリット
1）限られたスペースでも迫力ある高音質
2）接続方法も豊富
3）直感的に使えるシンプル操作

購入時に注意したい2つのポイント
1）ケーブルの取り回しにやや工夫が必要
2）低音の出力がやや強め

まとめ
詳細スペック情報

