『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

ゲーマーにとって光の演出は、没入感を完成させる最後の1ピースです。今、この記事を読んでいるゲーマーのみなさん、ご自分の部屋を見回してみてください。

PCケース → 光ってる！

キーボード → 光ってる！

マウス → 光ってる！

スピーカー → ……光ってない!!??

って人、結構いるのではないですか？ オーディオ周り、特に光るスピーカーの選択肢は意外と少なく、あっても無骨なデザインのものが多いと感じます。そんな中、見事なまでにゲーマーの心をくすぐる、最高にクールなスピーカーを見つけてしまいました。それが、オーディオブランド「Edifier」が手掛けるゲーミング向けスピーカー「ED-G2000PRO」です。

今回は、光るゲーマー部屋演出を完成させる最後のピース、最高にクールな光を放つゲーミングスピーカーの魅力をレビューしていきます！

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