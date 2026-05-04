万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第33回
Edifier「ED-G2000PRO」
このRGBスピーカー、俺のゲーム部屋に置きたいよ！透明ボディが光りまくる
2026年05月04日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
ゲーマーにとって光の演出は、没入感を完成させる最後の1ピースです。今、この記事を読んでいるゲーマーのみなさん、ご自分の部屋を見回してみてください。
PCケース → 光ってる！
キーボード → 光ってる！
マウス → 光ってる！
スピーカー → ……光ってない!!??
って人、結構いるのではないですか？ オーディオ周り、特に光るスピーカーの選択肢は意外と少なく、あっても無骨なデザインのものが多いと感じます。そんな中、見事なまでにゲーマーの心をくすぐる、最高にクールなスピーカーを見つけてしまいました。それが、オーディオブランド「Edifier」が手掛けるゲーミング向けスピーカー「ED-G2000PRO」です。
今回は、光るゲーマー部屋演出を完成させる最後のピース、最高にクールな光を放つゲーミングスピーカーの魅力をレビューしていきます！
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