万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第71回
Pixio「PX27U Prime Neo」
これで5万円台は安くね？4K160HzとフルHD320Hzが1ボタンで切り替えられるゲーミングモニター
2026年06月11日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
PCゲーマーはとにかくディスプレーにはこだわりたいですよね。画面の大きさ、解像度、リフレッシュレート、画質が勝負に関係しますから、予算の許す限り、自分に合った「イイモノ」ものを使いたいところです。
……でも、高いんだよなー！ いいモニターって。「いいなーこれ！」と思っても、値段を見て「あ、ちょっと俺には高すぎるか……」って、ガッカリしたことが何度もあります。
でもどうでしょう？ 4K160HzとフルHD320Hzを切り替えられて、27型4Kで5万円台のモニターがあるとしたら。そんなの見つけたんですよ！
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