『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

PCゲーマーはとにかくディスプレーにはこだわりたいですよね。画面の大きさ、解像度、リフレッシュレート、画質が勝負に関係しますから、予算の許す限り、自分に合った「イイモノ」ものを使いたいところです。

……でも、高いんだよなー！ いいモニターって。「いいなーこれ！」と思っても、値段を見て「あ、ちょっと俺には高すぎるか……」って、ガッカリしたことが何度もあります。

でもどうでしょう？ 4K160HzとフルHD320Hzを切り替えられて、27型4Kで5万円台のモニターがあるとしたら。そんなの見つけたんですよ！

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