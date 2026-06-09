※イメージ画像 AIで作成

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

今、巷で話題のドライブゲーム「Forza Horizon 6」にドハマリ中なのですが、プレイしていくとコントローラよりレーシングコックピットで本格的に遊びたくなるのはクルマ好きの宿命（サガ）です。バケットシートに包まれて、レーシングカーのようなステアリングでプレイするのはまさに男のロマンです。いや、全人類のロマンです！

ただの机とイスだけでロマンが味わえますか？ いいえ、味わえません。やっぱり頑丈なフレームと座り心地バツグンのシートがないとロマンは得られないのです。

しかしレーシングコックピットは数万円で買えるものからホンモノの自動車が買えるような値段のモノまで、ピンキリの差が激しい製品です。私も自分専用のロマンを求めてネットの海にダイブしましたが、すぐに金額の壁にブチあたって延々と彷徨うことになりました。そして 熱き鼓動の果て、ついに！ ついに見つけました！ 本格的でカッチョ良くて価格も比較的安価に手に入れられるロマンを!!

さあ、一緒に日本中を爆走しましょう！ Start Your Engine！