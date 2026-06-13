万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第73回
Ulanzi「MA60」
スマホスタンドとしてデスクに置いても勝利！このポケット三脚がかわいいぜ
2026年06月13日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
スマホスタンドって、使ってますか？
あれって、使ってみると意外に便利なんですよ。ポケットからスマホを取り出して、スタンドに設置する。そうすると、いつでも見やすい角度で、動画用や時計用、通知確認用など、ちょっとしたモニターの役割を果たしてくれる。自撮りや配信用途でも活用できる。
最近のスマホは、パソコンとの連携機能も強化されてきていますから、使ってみると「ああ、いいものだな」と思うはずです。
ですが、購入するにあたっての問題は、やはり価格ですよね。そしてデザイン。かっこよくて毎日使いたくなるようなものは、けっこう高い。あまり安価なものだと、なんとなくチープな質感で、イマイチ「毎日使う愛用品」にはなってくれない。
かっこよくて、使いやすくて、マグネットでスマホにくっついてくれて、おまけに色も選べて、愛着を持って使えるようなスマホスタンド……僕、探し回りましたよ。そして見つけた僕のオススメ、ぜひ皆さんに紹介させてください。さあ、次ページへ！
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