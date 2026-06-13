『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

スマホスタンドって、使ってますか？

あれって、使ってみると意外に便利なんですよ。ポケットからスマホを取り出して、スタンドに設置する。そうすると、いつでも見やすい角度で、動画用や時計用、通知確認用など、ちょっとしたモニターの役割を果たしてくれる。自撮りや配信用途でも活用できる。

最近のスマホは、パソコンとの連携機能も強化されてきていますから、使ってみると「ああ、いいものだな」と思うはずです。

ですが、購入するにあたっての問題は、やはり価格ですよね。そしてデザイン。かっこよくて毎日使いたくなるようなものは、けっこう高い。あまり安価なものだと、なんとなくチープな質感で、イマイチ「毎日使う愛用品」にはなってくれない。

かっこよくて、使いやすくて、マグネットでスマホにくっついてくれて、おまけに色も選べて、愛着を持って使えるようなスマホスタンド……僕、探し回りましたよ。そして見つけた僕のオススメ、ぜひ皆さんに紹介させてください。さあ、次ページへ！

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