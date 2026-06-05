万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第65回
ワークマン「ZERO-STAGE ファンベスト」
キンキンに冷えてやがる！ 夏でもぶっ倒れなくするファン付ウェアの進化形を見た！
2026年06月05日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
いやー、まだ6月なのに、早くもジメジメと毎日暑いですね。暑くて暑くて、オフィスに着く頃には毎日汗だくです。
でも、今年の夏は大丈夫！ こんな蒸し暑い気候の中でも身体をしっかり冷やしてくれて、しかもリーズナブルなファン付きウェア！ ……とはいえ、ファン付きウェアと聞くと、「作業着みたいで、普段着としては着づらい」「着膨れしてファッションに合わない」と思ってませんか？
ところが今回見つけた「ZERO-STAGE ファンベスト」は、そのイメージを、良い意味で裏切ってくれる一着だったんです。これ、ほんとすごいですよ。ファン付きなのに、シュッとしてかっこいいんです。
早速、その魅力を詳しく見ていきましょう！
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