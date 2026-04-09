ほっともっと「かつめし」がおいしそ！大根おろし×わさびでさっぱり

ほっともっとは4月15日より、新商品「おろしかつめし（丼タイプ）」と「おろしかつ弁当」を全国の店舗で発売します。

▲焼津産鰹節だし使用 おろしかつめし（丼タイプ）690円

「おろしかつめし」は、2019年に初登場し、昨年の再販時にも反響があったという人気のメニューです。

特製ダレには焼津産鰹節だしを使用しており、今年はだしの風味を強めることで、とんかつの旨味を引き立てた仕上がりといいます。ボリューム感がありながらも、さっぱりとした後味が特徴とされています。

付け合わせのキャベツの甘味に加え、別添のわさびで味の変化を加えながら、最後まで飽きずに食べ進められるといいます。

▲焼津産鰹節だし使用 おろしかつ弁当750円

とんかつとごはんを分けたセパレートタイプの弁当も用意されます。

さっぱり系“かつ”がだし感強化で再登場！

とんかつというと重たい印象がありますが、大根おろしとわさびが加わることで、さっぱり感が加わり、暑い時期でも食べやすそうです。だしの風味がしっかりしているという点も気になるところです。

丼でがっつり食べるか、弁当でゆっくり楽しむか選べるのも嬉しいポイントです。この機会に、季節に合ったさっぱり系のとんかつを試してみてはどうでしょうか。

※価格は税込み表記です。