これぞ流行食感！ファミマの「超も～っちりパン」を食べたらトレンドが瞬時に理解できた

「ファミマ・ザ」シリーズのパンや「生コッペパン」などを大ヒットさせた、コンビニパンのイノベーターといえばファミリーマート。同社がまた自信作を新発売します、ということで、商品発表会・試食会に行ってきました。

びよ～んと伸びるような弾力すらある！

新シリーズは、その名も「超も～っちりパン」。具体的には「も～っちり食感キャラメルドーナツ」（178円）、「も～っちり食感ホイップあんぱん」（158円）、「も～っちり食感ピザパン」（198円）の3種類が4月7日発売します。



さらに、翌週14日と21日にも同シリーズから新商品を発売予定とのこと。

で、「超も～っちりパン」がどれだけ自信作かというと、これがすごかった！ 193名を対象に社内アンケートを行ったところ、74%のパン好き社員がこれまでの「ファミマルベーカリー」のパンと比較して、今回の新食感は「過去最高レベル」または「トップクラス」と回答したそうです。

もちむち食感の「ピザパン」

いやホントですか!? ということで、惣菜系の「も～っちり食感ピザパン」から味わってみました。



このピザパンの生地はもっちりとしたフランスパン系を採用しているそうですが、食べてみると、確かにテクスチャーが一般的なピザ生地とも、フランスパンともまったく違います。

なんというか、「僕は普通のパンとは違うんだ！」と自らの意思をもっているような歯ごたえがあり、とはいえ硬いわけではありません。弾力があってびよ～んと伸びつつも、噛めばもちむちとしながら溶けていく心地よさ。この食感は好きな人、多そうです！

ひと口でウマい「ホイップあんぱん」

続いては「も～っちり食感ホイップあんぱん」。生地には2種のでんぷんで水分保持を増強し、豊かなもちっと感とやわらかさを両立しているとか。そう、「超も～っちりパン」シリーズといっても、それぞれ異なる生地で各々の味に合わせた理想的な“超も～っちり”感を生み出しているのです。

ああ、これはひと口でウマいの確定なやつです。もちふにっとした生地と、まろやかなミルクホイップ、そしてシルキーなこしあんがナイストリオ！ この手の近しいものに「生クリームあんパン」的な商品もありますが、それとはまた違う、しっとりもっちりのパン生地が絶妙ですね。

ほろ甘ジュワり「キャラメルドーナツ」

そして、社内では人気No.1だったという「も～っちり食感キャラメルドーナツ」。こちらは前例にない量のでんぷんを配合し、みずみずしい弾力を表現したとか。ちなみに「でんぷんとは具体的に何ですか？」と聞いたところ、タピオカでんぷん、ジャガイモでんぷん、トウモロコシでんぷんなどで、米粉は今回使ってないそうです。

このおいしさは、生地のむちもち感だけにあらず、中に入ったビターなキャラメルクリームにもありますね。なんと8カ所にこのクリームを忍ばせているので、どこから食べてもほろ甘ジュワりな生地の味を楽しめ、満足感のあるおいしさとなっています。

開発を担当した部長に話を聞くと、もっちりトレンドは長期化しており、その中でも最新トレンドは、みずみずしいしっとり感のあるもちもちなのだとか。なるほど、確かに今の世の中に求められている食感は、こうしたレアっぽさがあるテクスチャーな気がします！

お得なキャンペーンも開催されてますよ！

しかも、今回のデビューに合わせてお得なキャンペーンが用意されているとのこと。うれしいじゃないですか！



ひとつは、「ファミマルベーカリー」のパンいずれか1品買うごとに、「ファミマルベーカリー」のパン全品に次回使える20円引きレシートクーポンがもらえること（ただし、沖縄県では実施していません）。

もうひとつはSNSキャンペーン。条件は、ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）をフォローの上、対象ポストをリポストすること。すると、期間中に抽選で1万名に「も～っちり食感キャラメルドーナツ」「も～っちり食感ホイップあんぱん」「も～っちり食感ピザパン」のいずれか1品の無料クーポンが当たります。

続々登場する「超も～っちり」シリーズに期待

2026年の9月に創立45周年を迎えるファミリーマートですが、パンは注力しているカテゴリーのひとつであり、商品発表会・試食会では記念のパン年表も披露されていました。いやぁ、こうして見ると近年だけでも大作が次々と登場してますね。

前述しましたが、「超も～っちりパン」は4月14日と21日にも新商品を発売予定とのことで、引き続き目が離せない存在です。まずは発売中の3商品を味わって、驚きの食感を確かめてください。

※記事中の価格は税込み