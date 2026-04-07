このページの本文へ

4月7日から続々登場

これぞ流行食感！ファミマの「超も～っちりパン」を食べたらトレンドが瞬時に理解できた

2026年04月07日 11時45分更新

文● 中山秀明　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

4月7日発売で、まずは3種からスタート

　「ファミマ・ザ」シリーズのパンや「生コッペパン」などを大ヒットさせた、コンビニパンのイノベーターといえばファミリーマート。同社がまた自信作を新発売します、ということで、商品発表会・試食会に行ってきました。

びよ～んと伸びるような弾力すらある！

　新シリーズは、その名も「超も～っちりパン」。具体的には「も～っちり食感キャラメルドーナツ」（178円）、「も～っちり食感ホイップあんぱん」（158円）、「も～っちり食感ピザパン」（198円）の3種類が4月7日発売します。

　さらに、翌週14日と21日にも同シリーズから新商品を発売予定とのこと。

　で、「超も～っちりパン」がどれだけ自信作かというと、これがすごかった！ 193名を対象に社内アンケートを行ったところ、74%のパン好き社員がこれまでの「ファミマルベーカリー」のパンと比較して、今回の新食感は「過去最高レベル」または「トップクラス」と回答したそうです。

もちむち食感の「ピザパン」

　いやホントですか!? ということで、惣菜系の「も～っちり食感ピザパン」から味わってみました。

　このピザパンの生地はもっちりとしたフランスパン系を採用しているそうですが、食べてみると、確かにテクスチャーが一般的なピザ生地とも、フランスパンともまったく違います。

「も～っちり食感ピザパン」（198円）

　なんというか、「僕は普通のパンとは違うんだ！」と自らの意思をもっているような歯ごたえがあり、とはいえ硬いわけではありません。弾力があってびよ～んと伸びつつも、噛めばもちむちとしながら溶けていく心地よさ。この食感は好きな人、多そうです！

ニンニクやハーブが香るピザソースと、濃厚でじゅくじゅくしたチーズソースがジューシーで美味！

ひと口でウマい「ホイップあんぱん」

　続いては「も～っちり食感ホイップあんぱん」。生地には2種のでんぷんで水分保持を増強し、豊かなもちっと感とやわらかさを両立しているとか。そう、「超も～っちりパン」シリーズといっても、それぞれ異なる生地で各々の味に合わせた理想的な“超も～っちり”感を生み出しているのです。

「も～っちり食感ホイップあんぱん」（158円）

　ああ、これはひと口でウマいの確定なやつです。もちふにっとした生地と、まろやかなミルクホイップ、そしてシルキーなこしあんがナイストリオ！ この手の近しいものに「生クリームあんパン」的な商品もありますが、それとはまた違う、しっとりもっちりのパン生地が絶妙ですね。

今回の3種の中でも一番しっとりもちもち感が豊かで、わかりやすいはず

ほろ甘ジュワり「キャラメルドーナツ」

　そして、社内では人気No.1だったという「も～っちり食感キャラメルドーナツ」。こちらは前例にない量のでんぷんを配合し、みずみずしい弾力を表現したとか。ちなみに「でんぷんとは具体的に何ですか？」と聞いたところ、タピオカでんぷん、ジャガイモでんぷん、トウモロコシでんぷんなどで、米粉は今回使ってないそうです。

「も～っちり食感キャラメルドーナツ」（178円）

　このおいしさは、生地のむちもち感だけにあらず、中に入ったビターなキャラメルクリームにもありますね。なんと8カ所にこのクリームを忍ばせているので、どこから食べてもほろ甘ジュワりな生地の味を楽しめ、満足感のあるおいしさとなっています。

内部のキャラメルクリームと、コーティングされたキャラメルチョコ、クラッシュアーモンドが贅沢。専門店顔負けのおいしさが178円とは神！

　開発を担当した部長に話を聞くと、もっちりトレンドは長期化しており、その中でも最新トレンドは、みずみずしいしっとり感のあるもちもちなのだとか。なるほど、確かに今の世の中に求められている食感は、こうしたレアっぽさがあるテクスチャーな気がします！

お得なキャンペーンも開催されてますよ！

　しかも、今回のデビューに合わせてお得なキャンペーンが用意されているとのこと。うれしいじゃないですか！

　ひとつは、「ファミマルベーカリー」のパンいずれか1品買うごとに、「ファミマルベーカリー」のパン全品に次回使える20円引きレシートクーポンがもらえること（ただし、沖縄県では実施していません）。

発行期間は2026年4月20日までで、使用期間は同月27日まで

　もうひとつはSNSキャンペーン。条件は、ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）をフォローの上、対象ポストをリポストすること。すると、期間中に抽選で1万名に「も～っちり食感キャラメルドーナツ」「も～っちり食感ホイップあんぱん」「も～っちり食感ピザパン」のいずれか1品の無料クーポンが当たります。

こちらの実施期間は2026年4月13日までで、使用期間は同月20日まで

続々登場する「超も～っちり」シリーズに期待

　2026年の9月に創立45周年を迎えるファミリーマートですが、パンは注力しているカテゴリーのひとつであり、商品発表会・試食会では記念のパン年表も披露されていました。いやぁ、こうして見ると近年だけでも大作が次々と登場してますね。

振り返ると、懐かしいパンも！

　前述しましたが、「超も～っちりパン」は4月14日と21日にも新商品を発売予定とのことで、引き続き目が離せない存在です。まずは発売中の3商品を味わって、驚きの食感を確かめてください。

左から、ファミリーマート 商品本部 スイーツ部 ベーカリー・半生菓子グループ 上妻春香氏、商品本部 スイーツ部長 鈴木崇義氏

※記事中の価格は税込み

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧