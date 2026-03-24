肉をスマッシュ！ファーストキッチン“肉感強化”の新パティがうまそう

バーガーチェーンの「ファーストキッチン」は、ハンバーガーのパティを6年ぶりにリニューアルし、4月2日より販売します。



今回のリニューアルでは、1977年の創業以来初となる“スマッシュパティ”を導入します。

押し焼きで肉汁を閉じ込める新パティに！

スマッシュパティは、鉄板で押しつぶ（スマッシュ）して焼くことで、外側は香ばしく仕上げながら肉汁を閉じ込めたパティ。ゴロゴロとした肉感が楽しめるといいます。



また、本格的な“肉々しい”パティとしながら、和の調味料を隠し味に使用し、日本人の嗜好に合わせた味わいに仕立てた点もポイントなんだとか。



スマッシュパティを使用したバーガーは、通年メニューとして販売します。

同時に、天然豚腸を使用したホットドッグや春限定バーガーも投入し、ラインアップを拡充します。

▲FKスマッシュベーコンエッグバーガー 640円

店内で焼き上げたたまごとベーコンに加え、トマトやレタスを組み合わせたバーガーです。スマッシュパティの肉感と複数の具材による構成が特徴とされています。

▲ベーコンエッグバーガー 520円

従来の看板商品をスマッシュパティ仕様にリニューアルした商品です。たまごやベーコン、タルタルソース、ケチャップを組み合わせた構成です。

▲極ホットドッグ 470円

80gのポークソーセージを使用したホットドッグです。天然豚腸による食感と風味が特徴とされています。

▲極ホットドッグ-BBQ- 520円

ポークソーセージに、燻製の香りを感じる甘口のバーベキューソースを合わせた商品です。

春季限定クリームクリームチーズバーガー3種も登場！

春限定「クリームクリームチーズバーガー」3種も同日より販売します。スライスチーズとチーズソースの2種のクリームチーズを使用した爽やかなバーガーとしています。

▲クリームクリームチーズバーガー 780円

スライスチーズとチーズソースの2種類のクリームチーズを使用したバーガーです。定番の「ベーコンエッグバーガー」をベースに、春に向けて爽やかな味わいにアレンジしています。

▲クリームクリームチーズバーガーダブル 1100円

スマッシュパティとクリームチーズを増量し、食べ応え抜群という商品です。

▲クリームクリームチーズチキン竜田バーガー 750円

チキン竜田を使用したバリエーションで、しょうがの香りを特徴とする和風の味わいとなっています。

「スマッシュパティ」導入で肉感強化！

単なる新商品ではなく“焼き方そのものを変える”という、こだわりを感じるリニューアルとなっています。スマッシュパティによって食感や香ばしさがどう変わるのか、実際に確かめたくなりますね。

ホットドッグや春限定バーガーも同時に登場しているので、お店でチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。