幸楽苑、新作「冷し麻辣マーラー担担麺」登場！スパイスきいてる～

幸楽苑は4月16日より、期間限定メニューとして冷たい麺3種を発売します。

毎年の定番である冷し中華に加え、冷し担担麺と新商品の冷し麻辣マーラー担担麺がラインアップに加わります。

いずれも単品に加えてセットメニューも用意されています。なお、持ち帰りとデリバリーは冷し中華の単品のみ対応しています。

▲冷し中華 860円

餃子セット 1060円 ※80円お得

チャーハンセット 1160円 ※70円お得

ミックスセット 1360円 ※150円お得

黒酢やレモンを効かせたコクのあるマイルドな醤油ダレに、エビなど8種類の具材を盛り付け、コシの強い中太麺を合わせた一品です。

▲冷し担担麺 860円

餃子セット 1060円 ※80円お得

チャーハンセット 1160円 ※70円お得

ミックスセット 1360円 ※150円お得

濃厚な練り胡麻に黒酢を合わせたスープが特徴で、後味はすっきりとした仕上がりといいます。

トマトと鶏肉を使った麻辣餡に、ザーサイやピーナッツの食感が加わり、全体を混ぜることで旨味と香りが引き立つとされています。

▲冷し麻辣マーラー担担麺 860円

餃子セット 1060円 ※80円お得

チャーハンセット 1160円 ※70円お得

ミックスセット 1360円 ※150円お得

練り胡麻と黒酢を合わせたスープに、ニンニクの香りを加えた特製赤マー油と四川のスパイスを効かせた一品です。

トマトと鶏肉の麻辣餡に、ザーサイやピーナッツの食感がアクセントとなり、山椒の痺れる辛さと重厚な旨味が特徴といいます。

冷たい麺で夏を先取り！

暖かい時期の定番メニュー「冷し中華」が今年も登場します。「冷し担担麺」に加えて、より本格的な辛さが味わえる「冷し麻辣マーラー担担麺」も用意され、辛いもの好きな人にとっとたまらないラインアップとなっています。

この機会に、季節を先取りした一杯を食べに足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。