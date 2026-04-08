「魯肉牛丼」が吉野家に、いいじゃん

吉野家は4月9日11時より、新商品「魯肉牛丼」を全国の店舗で販売開始します。

ちょいのせスタイル！「魯肉（ルーロー）牛丼」

▲魯肉牛丼 小盛627円、並盛660円、アタマの大盛836円、大盛902円、特盛1100円、超特盛1221円

魯肉牛丼は、八角や五香粉がほんのり香るスパイスと、甘辛く濃厚に煮込んだ豚バラ肉の「魯肉（ルーロー）」を、牛丼と合わせた商品です。

牛肉のうまみと魯肉が重なり合うことで、コク深く満足感のある味わいに仕上げたといいます。持ち帰りにも対応しています。

▲魯肉黒カレー660円

魯肉と「黒カレー」を組み合わせたメニューです。牛丼とは異なるスパイシーな味わいとの相性が楽しめるとしています。こちらも持ち帰りに対応しています。

前に登場した「牛魯肉飯」とは違う

吉野家では以前も、人気店「魯珈（ろか）」監修の「牛魯肉飯（ルーローハン）」を発売したことがありましたが、今回は魯珈監修ではありません。



また牛丼のトッピングのような形で、上から魯肉をちょいのせしているところが異なる点です。



黒カレーとの組み合わせも用意されているので、その日の気分で選べるのも面白いですね。味が想像できるようで、できないような気になる組み合わせ。いつもと違う一杯を試しに足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。