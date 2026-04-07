かつや、肉あんかけカツ丼！とにかく茶色でうまそう

かつやは「肉あんかけロースカツ丼」「肉あんかけロースカツ定食」を4月10日より期間限定で発売します。
肉あんかけをカツ丼にかけちゃった
とんかつチェーンのかつやでは、揚げ物をアレンジした期間限定メニューも評判です。今回、肉あんかけロースカツが登場。
▲肉あんかけロースカツ丼
979円／980円（券売機）
サクサクのロースカツに、コク深い黒味噌仕立ての特製肉あんかけをたっぷりとかけた、食べ応え抜群という一杯です。旨みを凝縮したあんがカツとご飯に絡むことで、最後まで箸が止まらない濃厚な味わいを楽しめるんだとか。
▲肉あんかけロースカツ丼（温玉付）
1089円／1090円（券売機）
さらに、まろやかな温玉がのったバージョンも用意されています。黒味噌のコクに温玉の優しいコクが加わり、より一層奥深いおいしさを楽しめるとしています。
また、とん汁もセットでご飯のおかずとして楽しめる定食も揃えます。定食にも温玉がのったバージョンがあります。
▲肉あんかけロースカツ定食
1089円／1090円（券売機）
▲肉あんかけロースカツ定食（温玉付）
1199円／1200円（券売機）
いずれもテイクアウト可能（定食のテイクアウトにはとん汁は付きません）。
これは茶色の暴力！肉々しい！
“あんかけカツ丼”というだけでも、大胆な組み合わせなのに、肉あんかけを使用しているということで、見た目が茶色でめちゃ肉々しく。かつやらしい大胆さ、豪気さを感じます。
新生活の英気を養うために、豪快に肉あんかけロースカツ、いっちゃいますか！
※記事中の価格は税込み
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