かつや、肉あんかけカツ丼！とにかく茶色でうまそう

かつやは「肉あんかけロースカツ丼」「肉あんかけロースカツ定食」を4月10日より期間限定で発売します。

肉あんかけをカツ丼にかけちゃった

とんかつチェーンのかつやでは、揚げ物をアレンジした期間限定メニューも評判です。今回、肉あんかけロースカツが登場。

▲肉あんかけロースカツ丼

979円／980円（券売機）

サクサクのロースカツに、コク深い黒味噌仕立ての特製肉あんかけをたっぷりとかけた、食べ応え抜群という一杯です。旨みを凝縮したあんがカツとご飯に絡むことで、最後まで箸が止まらない濃厚な味わいを楽しめるんだとか。

▲肉あんかけロースカツ丼（温玉付）

1089円／1090円（券売機）

さらに、まろやかな温玉がのったバージョンも用意されています。黒味噌のコクに温玉の優しいコクが加わり、より一層奥深いおいしさを楽しめるとしています。

また、とん汁もセットでご飯のおかずとして楽しめる定食も揃えます。定食にも温玉がのったバージョンがあります。

▲肉あんかけロースカツ定食

1089円／1090円（券売機）

▲肉あんかけロースカツ定食（温玉付）

1199円／1200円（券売機）

いずれもテイクアウト可能（定食のテイクアウトにはとん汁は付きません）。

これは茶色の暴力！肉々しい！

“あんかけカツ丼”というだけでも、大胆な組み合わせなのに、肉あんかけを使用しているということで、見た目が茶色でめちゃ肉々しく。かつやらしい大胆さ、豪気さを感じます。

新生活の英気を養うために、豪快に肉あんかけロースカツ、いっちゃいますか！

※記事中の価格は税込み