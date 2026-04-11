ソフトクリーム100円引き！3種ぜ～んぶお買い得、びっくりドンキーで

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、4月8日～29日の期間限定で、「北海道ミニソフト」3種類を通常290円から190円に値下げするキャンペーンを開催中です。

ミルクのコクが楽しめる人気デザートが値引き！

290円→190円に

びっくりドンキーの定番商品であるソフトクリームは、北海道の酪農家の生乳を使用したミルクのコクと

さっぱりとした後味が特徴の商品です。



今回3商品を対象に値下げキャンペーン。「北海道ミニソフト」「北海道ミニソフト（イチゴソース）」「北海道ミニソフト（チョコソース）」が対象になり、セットメニューに付属するミニソフトや持ち帰りは対象外です。

▲北海道ミニソフト 通常290円→190円

北海道ミニソフトは、北海道伊達市の協力会社で製造されたソフトミックスを使用。北海道の酪農家の生乳を使い、ミルクのコクとさっぱりとした後味、もっちりとした食感を特徴としています。

▲北海道ミニソフト（イチゴソース） 通常290円→190円

▲北海道ミニソフト（チョコソース） 通常290円→190円

人気のソフトをこの機会に味わいたい

びっくりドンキーの運営会社のアレフは北海道に本社があります。ですので、北海道ミニソフトでも協力会社と連携するなどこだわりが感じられます。生乳の風味を生かすため低温での殺菌し、店舗へ冷蔵発送するなど、工程にもこだわっているようですよ。



今回、通常290円のソフトクリームが190円で楽しめるうれしい機会。イチゴやチョコのバリエーションも同価格となっています。

食後に少し甘いものが欲しいときにもぴったり。期間限定なので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。