ファミマで過去イチ爆盛りの45％増量作戦が開催！ 超人気グルメばかりの14品を見逃すな

いまやおなじみとなった、コンビニのお値段すえ置き増量キャンペーン。その元祖はファミリーマートなのですが、同社は2026年の9月に創立45周年を迎えます。

ということで今春また、ボリュームもスケールも過去イチの内容で開催されますよ！ 3月24日からはじまる、その内容をお届けします。

ファミリーマート45％増量キャンペーン

14商品中8品が初登場！

キャンペーン名は「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」。この「増量作戦」はファミマの創⽴40周年を記念して2021年にスタートし、40％増のお得さが好評を博して毎年開催されてきました。今回は45周年にちなんでパワーアップし、45％増量に！

ほかにも初の春開催だったり、対象の14商品中8品が初登場だったりと、アニバーサリーにふさわしい内容。3月24日からと3月31日からの2段階で展開されます。今回、3月24日から発売される商品の一部を実食レビューで紹介します。

初登場商品の味わいを実食レビュー

まずはファミマの大ヒットシリーズ「生コッペパン」から、「生コッペパン（イチゴジャム&マーガリン）」（145円）を。こちらは「増量作戦」初登場となり、人気商品を惜しげもなく投入するところにも本気度を感じます。

味わいは、しっとりふっくらとした生コッペパンに、さっぱり甘酸っぱいジャムとなめらかなマーガリンがマッチ。もちろん中身は端から端までしっかり入っています。生クリーム入りのブリオッシュ生地は口どけがよく、軽やかですね。

次は、初の春開催ということもあって登場した「のびーるチーズのコク旨ピザまん」（170円）。朝や夜はまだまだ肌寒いですから、中華まんが対象なのはうれしいですね。

商品名から想像できる通り、たっぷり入ったチーズとピザソースが、旨みの相乗効果となって激ウマです。生地の巨大化に合わせて中身もボリュームアップしているのでバランスは変わらず、チーズはより伸びそうな力強さ。味も量も大満足です！

そしてスイーツからも、「増量作戦」初登場の「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」（258円）を。こちらも生地に合わせて中身はガッツリ増量されており、持った際のズッシリした貫禄からしてニヤッとしちゃいます。

開封して手にすると、きわめてデリケートなことに気付かされます。注意しないと自重でプルンと垂れ下がってくる豊満さ、あわてて強く持つと今度は、ワガママボディがはちきれんばかりの雪肌感！

慎重に扱いつつかぶりつくと、もっちりエアリーな生地の中から濃厚な生チョコとなめらかなホイップクリームが押し寄せます。味はもう……多幸感しかありません、ハイ。

3月24日から発売される対象商品はほかに、「スパイシーチキン」（210円）、「助六寿司」（578円）、「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」（698円）、「Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml」（118円）、「チョコを味わう コーンチョコ」（158円）を含む計8品です。

3月31日からの6品も注目グルメばかり！

第2弾として3月31日から発売される6品も、一部を簡単に紹介しましょう。特に注目なのは、「増量作戦」初登場となる「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」（450円）と「大盛 明太子スパゲティ」（598円）です。

というのも、「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」は15年以上愛され続けるロングセラー。一方の「大盛 明太子スパゲティ」は同社のパスタカテゴリで売上NO.1を誇るエース級美食。ファン垂涎の2商品が対象となるのです。

そもそも「大盛 明太子スパゲティ」はデフォルトが大盛なのに、さらに45％増量するというハッチャケぶり。また、「テリヤキチキンとたまごのサンド」（348円）は通常2個が3個になっているので、もはや50％増かも。ありがたや～！

そのほか、ペットボトルのドリンクや袋入りのお菓子といったストックできる商品も対象になっており、とにかく足を運ぶしかない約2週間なのです。お見逃しなく！

3月に初開催されるワケ。恒例の夏はどうなる？

冒頭でも触れたように、2021年から毎年実施されている「増量作戦」ですが、今回は初の春開催であることもポイント。2025年までは、8月に行われていたのです。その理由は、8月は夏休みやお盆の帰省などで集いのシーンが増えるから。

今回が3月開催となった理由は、春休みと重なるから。また新生活が始まるシーズンであることも、実施時期の決め手になったそうです。そのうえで「9月に周年記念を迎えますし、夏秋に2度目の開催も期待しちゃっていいですか？」と聞くと、未定ながら前向きに検討しているとのこと。

とにかく、まずは3月24日からの「増量作戦」を存分に堪能するとともに、アニバーサリーを迎えるファミリーマートの企画には、引き続き注目ってことですね。

なお、実は今回「ファミマオンライン」でも同様の45％増量企画が4月6日の23時まで開催されています。店頭もECもともに、なくなり次第終了となるので、お早めに！

※記事中の価格は税込み