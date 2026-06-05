ガスト・バーミヤン・ジョナサンが半額！「チーズinハンバーグ」も対象、出前館で半額祭

デリバリーサービス「出前館」では、すかいらーくグループの「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」による3ブランド同時の「半額祭」を6月4日から6月10日まで開催中です。

これは嬉しい！ガスト、バーミヤン、ジョナサンで半額祭

梅雨の到来にあわせて実施される人気チェーンの半額祭。期間中、ガスト、バーミヤン、ジョナサンの対象メニューが通常価格から半額の50%OFFでデリバリー注文可能となります。

対象商品は、ガストは「チーズINハンバーグ弁当」、バーミヤン「油淋鶏」、ジョナサンは「やみつきミートのJonathan'sスープパスタ」と、各ブランドでリピート率の高い人気メニューです。



＜対象商品＞

【ガスト】チーズINハンバーグ弁当 通常価格 1090円 ⇒ キャンペーン価格 540円

ガスト不動の人気No.1メニュー。ハンバーグの中からとろーりチーズがたまらない、ガスト一推しのハンバーグ弁当。

▲【バーミヤン】油淋鶏（ユーリンジー） 通常価格 1040円 ⇒ キャンペーン価格 520円



一枚一枚丁寧に衣をつけて揚げた大判の鶏肉に甘酢タレが絶妙なバーミヤンの看板メニュー。おかずにも、おつまみにも最適といいます。



※バーミヤンは一部店舗のみ対象です。

▲【ジョナサン】やみつきミートのJonathan'sスープパスタ 通常価格 1390円 ⇒ キャンペーン価格 690円

しっかりトマトが効いたスープ仕立てのミートソースパスタ。きのこ×チーズの濃厚な旨みが後を引くという一皿。パスタは自家製生パスタを使用。



※ジョナサンの一部店舗は対象外です。

今日は出前館にしちゃおう

ガスト、バーミヤン、ジョナサンの人気メニューが同時に半額になるのは、今回が初だそうです。出前館、便利ですよね。中でも定番メニューの半額とは嬉しい！

疲れた日や自炊をお休みしたい日は、出前館でお得に楽しんでみてはいかがでしょうか？

（※文中の価格はすべて税込）