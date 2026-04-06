新しいジョニーウォーカーきた！軽やか「ブロンド」は炭酸割がうまい

キリンビールは、ディアジオ社のスコッチウイスキー「ジョニーウォーカー」ブランドより、「ジョニーウォーカー ブロンド」を4月7日より発売します。
「ブロンド」は、ブレンダーのジョージ・ハーパー氏とマスターブレンダーのエマ・ウォーカー氏が率いるチームの「新しいスコッチをお届けしたい」という思いから誕生。ジョニーウォーカーシリーズの中で「最もスモーキーさを抑え、穏やかで親しみやすい味わいを実現」したといいます。
口当たりはライト。フルーティな味わいと滑らかなバニラのような余韻を、丁寧なブレンドとアメリカンオーク樽での熟成により作り上げたとしています。リリースでは特徴について「ふわりとひらく、香りと甘み」と記載しています。
700mlびんでアルコール分は40％。価格はオープン。世界では販売されており、今回、国内正規販売となります。
炭酸飲料やジュースなど様々な割り材と相性がよく、多様で自由な自由な飲み方で楽しめるとしています。
「ジョニーウォーカー ブロンド」
ソーダやジュース割にも
キリンビールのリリースでは、国内のウイスキー市場は拡大傾向にある一方、購入者の年齢層が高い傾向があるとしていて、同商品では若年層もターゲットにカジュアルに楽しめるジョニーウォーカーを目指していようですよ。
自宅でウイスキーに対してハードルを感じている人にとっては、軽やかな味わいの商品は試しやすいのではないでしょうか。
カジュアルに楽しめるウイスキーとして、チェックしてみてください。
※価格は税込み表記です。
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