「鍋飲みセット」2000円ちょい！酒は飲み放題！平日のコスパプランがやばげ

しゃぶしゃぶ温野菜は4月6日～24日の平日限定で、「鍋飲みセット」を提供販売します。

平日限定、鍋＋2時間飲み放題のプランが登場

「鍋飲みセット」は、選べる鍋”と飲み放題を組み合わせた、平日限定の手頃な価格帯のプランです。



鍋は、「もつ鍋」「火鍋」「すき焼き」の3種類から1つを選べます。飲み放題は2時間制で、ソフトドリンク飲み放題は1738円、アルコール飲み放題は2178円。生ビールも含むプランは2728円になります。

■鍋飲みセット 概要

販売期間：4月6日～24日 ※平日限定

価格：

選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題 2178円

選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題（生ビールあり） 2728円

選べる鍋＋2時間ソフトドリンク飲み放題 1738円

※2名以上の来店で2種類の鍋を選べます。

※店舗・時期によって内容が異なる場合があります。

※下記店舗では実施しません。

渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、蒲田西口店、新橋店、恵比寿店、道頓堀店

■選べる3種の鍋

鍋は「もつ鍋」「火鍋」「すき焼き」の3種類から選択でき、それぞれに肉と4種の野菜がセットされています。もつ鍋はこく旨にんにくだし、火鍋は旨辛火鍋だし、すき焼きはすき焼きだしで提供されます。

▲もつ鍋セット（こく旨にんにくだし）

・牛もつ

・白菜、緑豆もやし、甘にんじん、ニラ、おし豆富

▲火鍋セット（旨辛火鍋だし）

・特選牛しゃぶ、三元豚しゃぶ

・白菜、緑豆もやし、甘にんじん、ニラ、おし豆富

▲すき焼きセット（すき焼きだし）

・特選牛しゃぶ、三元豚しゃぶ

・白菜、緑豆もやし、甘にんじん、長ねぎ、おし豆富、生たまご

■おつまみ・一品料理

また、単品のおつまみは330円から、逸品料理やサラダは440円から注文可能です。鍋飲みセット利用時には、枝豆の食べ放題を330円で追加することもできます。

▲【鍋飲みセット限定】枝豆食べ放題 ＋330円

▲【単品】おつまみ 各330円

▲【単品】逸品料理・サラダ 各440円

食べ放題の次は“鍋飲み”！

しゃぶしゃぶ温野菜はこれまで鍋の食べ放題を中心で提供してきましたとしてきましたが、今回のプランでは食事と酒を組み合わせた新しい“しゃぶしゃぶ”の利用スタイルを提案。



お酒の飲み放題付きで2178円～とお手頃な価格帯。仕事帰りや友人との集まりなど、日常的なシーンで利用しやすいよう考えられています。



鍋の種類や飲み放題の内容を、その日の気分に合わせて選べる点も魅力。気軽に立ち寄れるしゃぶしゃぶとして注目したいプランです。

※価格は税込み表記です。