1.8倍超の極厚たまご！ファミマ「ラケル監修オムライス」がリニューアル

ファミリーマートは「ファミマル KITCHEN」の冷凍商品として「ラケル監修 特製トマトソース チキンオムライス」を3月31日よりリニューアル発売します。価格は526円。
オムライス・オムレツ専門店「ラケル」の監修により、同店の看板メニューをベースに開発した商品。ファミリーマートでは、これまでもラケル監修の冷凍オムライスを発売してきました。
今回のリニューアルでは、味の再現だけでなく「ふわっとした食感」にもこだわったとしています。オムライス用卵には素材の風味を引き立てる原料を選定。一枚ずつ丁寧に焼き上げ、卵の厚みを従来比1.8倍超にすることで、ふわっとした食感を高めたといいます。
また、チキンライスにはベーコンとバター風味ソースを加え、特製トマトソースと半熟卵風ソースを組み合わせることで、専門店の味わいを表現しています。
卵の厚みを従来比1.8倍超に！
「ラケル」監修冷凍オムライスが進化
今回のリニューアルでは、電子レンジで温めるだけで食べられる手軽さを維持しながら、全体の完成度を引き上げたということ。
特に厚み1.8倍超という数値はインパクトがありますね。実際の食べ応えがどう変わっているのか試してみたくなります。
※価格は税込み表記です。
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