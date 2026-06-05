タンブラー付きでこの価格！ コカレロ2本セットがAmazonタイムセールで24％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「コカレロ クラシコ＆ヴィーダ タンブラーセット」がAmazonタイムセールに登場！

「コカレロ クラシコ＆ヴィーダ タンブラーセット」は、異なるフレーバーのリキュール2本に専用タンブラーが付いたセットです。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格3,300円のところ24％オフの2,520円で販売されています。1本あたりに換算すると約1,260円です。

「コカレロ クラシコ＆ヴィーダ タンブラーセット」の特徴

Amazon商品ページより

「コカレロ クラシコ＆ヴィーダ タンブラーセット」は、コカレロクラシコ200mlとコカレロヴィーダ200ml、それに容量286mlの専用タンブラーが付属したセットです。アルコール度数はいずれも29％です。

コカレロ クラシコは、ジュニパーやアマゾン・ガラナ、朝鮮人参、オレンジピールなど10数種類のボタニカルを独自にブレンドした薬草系リキュールで、カクテルのベースとして幅広く使われているといいます。

一方のコカレロ ヴィーダは、パッションフルーツやピンクグァバ、アサイベリーといったフルーツフレーバーを採用しています。トロピカル感のあるカクテルに適したリキュールです。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「コカレロ クラシコ＆ヴィーダ タンブラーセット」は、味わいの異なる2種類が同時に試せるうえ、専用タンブラーも付属するおトクなセットです。

現在開催中のAmazonタイムセールで24％オフとなっているので、自宅でおしゃれなカクテルを味わいたい人は、この機会に購入してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。