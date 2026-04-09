130円→108円へ おにぎり値下げを全店で、ローソンストア

ローソンストア100は4月15日より、全国の店舗でおにぎりの値下げを実施します。
130円のおにぎり値下げ！108円に
今回の値下げの対象となるのは、鮭、ツナマヨ、明太子、牛焼肉マヨ、昆布の5種類。従来は130円（本体120円）だったところ、108円（本体100円）に値下げして販売します。
関東エリアでは3月より値下げをしていて、対象おにぎりの販売数が前月比較して約200％を記録するなど好調。この反響を受けて、全店舗へ拡大する運びです。
130円→108円に
・鮭 ・ツナマヨ ・明太子 ・牛焼肉マヨ ・昆布
値下げにあたって、お米の調達環境の変化に対応する必要があったそう。契約形態や仕入れ方法を見直し、安定的な確保とコスト抑制を両立したことで、価格改定を実現したとしています。
なお、対象は130円おにぎりの5種類に限られます。それ以外の商品や手巻おにぎりは対象外です（販売時間や取り扱いは店舗によって異なる）。
シンプルにありがたい
今回、値下げする130円おにぎりですが、そもそも値下げ前からずいぶんお値打ち。2025年11月から登場しており、海苔をあえて省くなど工夫して、品質と価格を実現したんだそう。今回、さらに108円に。
物価が上がる中でこうした価格設定はシンプルに助かります。定番の具材が対象になっているので、毎日でも利用できそうですね。
※価格は税込み表記です。
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