【本日】マクドナルド「ベーコンポテトパイ」復活！さくら舞い散る中

マクドナルドは本日4月8日より「ベーコンポテトパイ」を期間限定で発売します。価格は180円～（店舗により異なる）。
ベーコンポテトパイ復活！
期間限定のサイドメニューとしておなじみの「ベーコンポテトパイ」が今年も復活します。
サクサクのパイの中に、ホクホクのポテト、スモーキーなベーコン、オニオンなどの具材がたっぷり入った定番のパイ商品。
ミルクを使用したとろ〜りクリーミーなフィリングの中に、ホクホクなポテトの食感とベーコンの香ばしい味わいが絶妙なハーモニーを生み出すんだとか。
鈴木えみさん登場！“あの頃のまま”で
ベーコンポテトパイの初登場は1990年。35年以上経った今もなお、販売するたびに多くのファンに好評だといいます。
4月7日から放送開始したTVCMでは、“あの頃のまま”のおいしさとかけて、2005年にヒットしたケツメイシの楽曲「さくら」のミュージックビデオをオマージュした映像が流れます。
満開の桜の下、モデルの鈴木えみさんが21年の歳月を経て、まるで“あの頃のまま”の笑顔をみせてくれますよ。ちょっと涙が出そうになりました。
※記事中の価格は税込み
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