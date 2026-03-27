ロッテ新作アイス「アジアに恋して」は“香り”がアジア！「黒糖烏龍」「杏仁」など異国の香りにうっとり

ロッテは4月6日より、10年ぶりとなる完全新作アイスブランド「アジアに恋して」シリーズ4種を全国で発売します。

今回は発売に先駆け、発表会の様子をお届けします。

新作のコンセプトは「アジア」

新ブランドのコンセプトはその名のとおり「アジア」。

爽やかで心地よい異国情緒あふれる味わいと香りが、解放的な気分にさせてくれるアジアンデザートアイス4種類がラインナップされます。

「黒糖烏龍ミルクティー」「クリーミー杏仁豆腐」「ジャスミンミルクティー」「マンゴーラッシー」の4フレーバーで、内容量は各120ml。種類別名称はアイスミルクとなり、価格はオープンです。

パッケージにはそれぞれ花柄があしらわれており、フレーバーごとに異なる背景色でデザインされています。かわいいですよね。

発表会では、味わいへのこだわりとして、

①アジアンスイーツ特有のフルーツや、お茶の香り豊かな風味付け

②熱帯化していく気候にあった心地よい香りと味わい

③異国情緒感のある、アジアンテイストのスイーツを意識

といった点が挙げられました。

また、今回のスペックのこだわった点として、

①しつこさのない、心地よい甘さと余韻

②見た目も楽しい、2色のアイスとソースの渦巻き充填やセンターソースなど、味わい以外にも楽しめる仕立て

③企画に縛られない、味わいを追求した仕立て

といった点が説明されました。

アジアな世界観の4つのラインナップを紹介！

①アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー

ふくよかな香味が特長の鉄観音烏龍を使用。

黒糖烏龍アイスは黒糖の深みを感じられながらも、烏龍の香ばしさのあるふくよかな香味を感じられるアイスだそう。

ミルクアイスは黒糖烏龍アイスとバランスよく味わえるよう、すっきりとしたやさしい甘さに調整。

黒糖ソースはアイス全体の味わいに深みを出すために濃い目のソースを使用し、最後まで食べ飽きないおいしさになるように仕立てたといます。

②アジアに恋して クリーミー杏仁豆腐

杏仁豆腐の華やかな風味と、クリーミーな味わいのもっちりとした食感のアイスです。

杏仁ソースはコクと甘味のあるソースを使用。

ひとつのカップの中でも食べる箇所によって様々な味わいを楽しめて、最後まで食べ飽きない仕立てとなっているそう。

③アジアに恋して ジャスミンミルクティー

余韻に華やかな香りを楽しめるジャスミンミルクティーアイスです。

パッションフルーツソースは甘酸っぱい味わいで、暑い季節でも爽やかに楽しめる仕立てとなっているそうです。

④アジアに恋して マンゴーラッシー

アルフォンソマンゴー果汁・果肉を使用。

ラッシー風に仕上げることで甘みと酸味の調和のとれた味わいに仕上げ、暑い季節にもすっきりと食べられるアイスだそう。

マンゴーソース入りで最後まで食べ飽きないおいしさになるように仕立てているそうです。

CUTIE STREETのメンバーが食レポ披露！

発表会ではアイドル・CUTIE STREETのメンバーも登壇。

8人が4チームに分かれてそれぞれアイスを試食し、初解禁のアイスを食レポ。 新フレーバーの魅力を伝えるべく、試食後の感想を手描きのプレゼンボードで発表しました。

トップバッターの桜庭さん・梅田さんペアは「黒糖烏龍ミルクティー」を試食。

“アイスが大好物”という熱意そのままに、中身を見せながら、かわいらしくコメントを披露しました。

感想は「今日のごほうび」。やさしい甘さが、頑張った1日の終わりにぴったりなフレーバーだと表現しました。

続いて、板倉さん・増田さんペアが「クリーミー杏仁豆腐」を試食。

感想は「クリーミー物語」。

一つのカップでさまざまな味わいが楽しめることから、ストーリー性があるみたいとコメント。

物語のようなフレーバーだったということから、このような感想になったようです。

続いて古澤さん・真鍋さんペアが「ジャスミンミルクティー」を試食。

ポイントは「上品さをまとった自分に、少し甘酸っぱい時間を……♡」。

フレーバーの「ジャスミンミルクティー」が上品な味わいだったと話し、そこからポエムチックな感想を表現していました。

最後に佐野さん・川本さんペアが「マンゴーラッシー」を試食。

感想は「これでリフレッシュしよ？」。

さっぱりとしたマンゴーとラッシーの味わいが、リフレッシュしたい時にぴったりだとコメントしました。

新アイスブランドの門出を祝う、華やかなステージとなった発表会でした。

アジアな世界観を表現した「アジアに恋して」。気になる方はぜひ試してみてください。