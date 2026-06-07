あずきバー計1万5500本を無料配布、4都市で開催！ 今年は福岡天神会場も

井村屋は6月26日・27日の2日間、全国4都市で「あずきバー祭り2026」を開催します。

本イベントでは、7月1日の「井村屋あずきバーの日」に先駆けて行われるサンプリング企画で、東京・名古屋・大阪・福岡天神の会場にて、合計約1万5500本の「あずきバー」を無料配布します。

東京・大阪・名古屋・福岡で「あずきバー」を無料配布！

あずきバーサンプリングは2008年から継続して実施されている取り組みで、「あずきバー祭り」は2023年以降は毎年開催されており、今回で4年連続の開催となります。東京・名古屋・大阪に加え、今年は新たに福岡天神が加わります。

東京会場では同期間中、「あずきバー」の縁日イベントも実施します。ヨーヨーつりや的あてといった屋台を展開し、体験者にはオリジナルヨーヨーやハンドタオルなどのノベルティが用意されています。

▲コレド室町テラスでは縁日イベントを展開。ヨーヨーやオリジナルハンドタオルを獲得できる屋台が登場

また、東京会場と名古屋会場には井村屋のキャラクター「アズキキング」が登場し、写真撮影ができるグリーティングも行われます。

▲東京会場と名古屋会場では井村屋のキャラクター「アズキキング」とのグリーティングを開催

名古屋会場では6月27日に元中日ドラゴンズの岩瀬仁紀さんが来場し、トークショーのほか、あずきバーの配布にも参加します。

■「あずきバー」サンプリング 開催概要

・東京会場：合計5500本配布予定

配布日時：

6月26日 第1回配布11時30分〜 第2回配布15時〜

6月27日 第1回配布10時〜 第2回配布13時〜 第3回配布15時30分〜

開催場所：コレド室町テラス1F大屋根広場（東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号）

・名古屋会場：合計4000本配布予定

配布日時：

6月27日 第1回配布10時30分〜 第2回配布13時〜 第3回配布15時30分〜

開催場所：ららぽーと名古屋みなとアクルス1F屋外イベントスペース デカゴン（愛知県名古屋市港区港明2丁目3番2号）

・大阪会場：合計4000本配布予定

配布日時：

6月27日 第1回配布10時〜 第2回配布13時〜 第3回配布15時30分〜

開催場所：ヨドバシカメラ梅田1F南東入り口前（大阪府大阪市北区大深町1丁目1番）

・福岡天神会場：合計2000本配布予定

配布日時：

6月27日 第1回配布10時〜 第2回配布12時30分〜 第3回配布15時〜

開催場所：ONE FUKUOKA BLDG.北西側広場（福岡県福岡市中央区天神1丁目11番1号）

全国4都市で無料配布

▲あずきバー 86円

あずきバーは、1973年に発売されたロングセラー商品で、「ぜんざいを凍らせたようなアイス」という発想をもとに開発されたといいます。あずきの粒感と風味が特徴で、発売以降、甘さの調整など改良が重ねられています。

ひんやりしたあずきバーを無料で楽しめる機会に加え、一部会場では縁日やイベントも開催され、夏の風物詩を楽しめるようになっています。

今年は福岡天神でも開催され、より多くの人が参加できるようになります。あずきバーのファンは、足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。