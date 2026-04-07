待ってた！デニーズ7年ぶりのマンゴー「ザ・サンデー」で優勝だ

こんにちは。あっという間に4月に入りましたね。新年度になり、慌ただしい毎日を過ごしている方も多いのでは。



今回は、そんなときにあなたを癒してくれるような、ちょっと豪華なデザートを紹介します。

7年ぶり！マンゴーデザートが復活

デニーズは、4月8日より「マンゴーデザート」7品を全店で販売開始します。

1987年の初登場以来、デニーズの初夏を彩る期間限定フェアとして多くの方に親しまれてきた「マンゴーデザート」。再開を待ちわびる多く声に応えるかたちで、2019年以来７年ぶりに全店での復活を実現します。

産地で味わうような食べごろのおいしさを届けるため、今回使用されるマンゴーは登場当時から空輸での仕入れにこだわってきたとのこと。

新型コロナウイルスの影響で一時販売を見合わせていましたが、バイヤーの熱い想いが実り、今年はタイ産のマンゴーをついに全店で販売再開できることとなりました。

マンゴーづくしのメニューを試食！

今回、特別にいち早く試食させていただきました。

まずは今回のマンゴーデザートフェアの主役とも言える「フレッシュマンゴーのザ・サンデー」（2134円)から。

あざやかに輝くマンゴーを贅沢に味わうザ・サンデー。タイ産マンゴーの代表品種「ナンドクマイ」の“花のしずく”を意味する美しい名前にちなみ、みずみずしい果肉を重ねて花が咲くように仕立てているそうです。



商品が運ばれてきた瞬間から感じる芳醇な香り。気分をワクワクさせてくれます。

お花のように飾られたマンゴーを一口。



とても濃厚でとろけるようななめらかさにびっくり。南国のフルーツのやさしい甘味や豊潤さがギュッと詰まっています！



フェアで使用しているマンゴーはこだわりのタイ産で、タイではマンゴーが甘みを蓄える3月～5月頃に「暑季」となり、この時期に降り注ぐ強い日差しが、糖度を高める重要な要素になっているのだとか。



産地で食べ頃を見極め、黄色く色づいた状態で収穫。収穫後は現地で熟度管理され、食べごろの状態で日本へ空輸されています。



糖度を高めて日本にやってきたマンゴーだけに、「これ！」というおいしさを十分に楽しめます。



間に挟まる真っ赤な「ハイビスカスベリーゼリー」は甘酸っぱく、いいアクセントになっています。マンゴーとの色の対比もいいですよね。



マンゴーとパッションフルーツが調和したクリームや、すっきりとしたレモンチーズクリームが、芳醇なマンゴーの味わいを引き立てています。 食べ進めるごとに変化する食感も楽しく、飽きずにいただけました。



続いては「マンゴーとレモンチーズクリームのデニッシュ」 （990円）です。

さっくり焼き上げたデニッシュと、フレッシュなマンゴーが華やかなデザートになりました。

マンゴーやマンゴーソルベ、マンゴーソースなど、マンゴーを使った素材を彩りよく盛り合わせています。焼きたてのデニッシュに、すっきりとした味わいのレモンチーズクリームがとろ〜り。

マンゴーそのものだけでなく、ソルベやソースなどいろいろな角度からマンゴーを味わえる一皿。次々と異なる食感や味わいが楽しいです。



濃厚なチョコソースも絶妙なアクセントに。 あたたかいデニッシュと、ひんやりとしたソルベやアイスの温度差が楽しいデザートでした。



続いては、ラインナップの中でも爽やかな「マンゴーとナタデココのヨーグルト仕立て」（473円）。

とろけるような口どけのマンゴーと、食感も楽しいナタデココを組み合わせて、さっぱりとしたデザートに仕立てています。濃厚系が続いていたので、ちょっとさっぱりとしたデザートを選んでみました。



先ほどのサンデーでも入っていたマンゴーとパッションフルーツをブレンドしたクリームですが、これがおいしい！ トロピカルな味わいをより一層引き立てる味わいでした。

口いっぱいに広がる爽やかな余韻が印象的。食後のデザートにもぴったりだと感じました。

続いては飲み物の「マンゴーのフレッシュ！ 」（869円)。

食べ頃のマンゴーがフレッシュなドリンクになりました。果実本来の香りと甘さをそのままに、みずみずしいマンゴーの魅力をグラスにギュッと閉じ込めたデザートです。



ひと口飲むごとに南国フルーツならではのトロピカルな風味が広がりました。マンゴーの味わいをしっかりと感じながらも、すっきりとしたのどごしだったので、気温が高くなるこれからの季節にぴったりだと感じました！



最後は「季節のフルーツ～タイマンゴー」（979 円）

フレッシュなマンゴーの味わいをシンプルに楽しめるデザート。

“花のしずく”を意味する名前の通り、あざやかな黄色としずくのような形が特徴です。

このフェアではマンゴーをいろいろな楽しみ方で味わえますが、これはマンゴーをそのまま楽しめます。とってもジューシーで、なめらかな食感。やさしい甘さでパクパクといけちゃいますよ。

ちょこっと食べたい時にも

フェアでは他に「フレッシュマンゴーのパルフェ」（869円）、「マンゴーのちょこっとパルフェ」（594円）といった、ちょこっとサイズがうれしいパフェも登場します。

お手頃な価格とほどよいサイズで、甘いものを少しだけ食べたいときにいいですよね。

贅沢な時間が過ごせました

食べている間、幸せがずっとつづくような、そんな時間を過ごすことができました。食後のデザートとしてはもちろん、ゆっくりとしたティータイムにもぴったり。



発売は5月半ばくらいまでを予定しているとのことです。



贅沢な気持ちになれる、マンゴーデザートの紹介でした。